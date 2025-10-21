Forbes Digital підписка
«Моя задача – переосмыслить культуру как инструмент влияния». Татьяну Бережную назначили министром культуры. Вот три ее приоритета

Вероника Масенко
Вероника Масенко
Forbes

2 хв читання

Тетяна Бережна, Міністерство культури /МКСК

Татьяна Бережная – новый министр культуры и вице-премьер по вопросам гуманитарной политики Фото МКСК

Верховная Рада назначила Татьяну Бережную министром культуры во время заседания 21 октября. Бережная также получила должность вице-премьера по вопросам гуманитарной политики. Среди приоритетов нового министра – привлечение ресурсов в сферу культуры. Что еще?

«Моя задача – переосмыслить роль культуры как инструмента влияния: сделать ее шире, инвестиции в сферу культуры – более масштабными, а работу институтов в сфере культуры – более автономными», – сказала Бережная с трибуны Верховной Рады 21 октября.

С июля 2025 года Бережная возглавляла Минкульт как и.о. В течение 2,5 месяцев она проводила ротацию кадров, работала над охраной культурного наследия и запустила программу грантов для креативных индустрий.

