Верховная Рада назначила Татьяну Бережную министром культуры во время заседания 21 октября. Бережная также получила должность вице-премьера по вопросам гуманитарной политики. Среди приоритетов нового министра – привлечение ресурсов в сферу культуры. Что еще?

«Моя задача – переосмыслить роль культуры как инструмента влияния: сделать ее шире, инвестиции в сферу культуры – более масштабными, а работу институтов в сфере культуры – более автономными», – сказала Бережная с трибуны Верховной Рады 21 октября.

С июля 2025 года Бережная возглавляла Минкульт как и.о. В течение 2,5 месяцев она проводила ротацию кадров, работала над охраной культурного наследия и запустила программу грантов для креативных индустрий.