Верховна Рада призначила Тетяну Бережну міністеркою культури під час засідання 21 жовтня. Бережна також отримала посаду віцепремʼєрки з питань гуманітарної політики. Серед пріоритетів нової міністерки – залучення ресурсів у сферу культури. Що ще?
«Моє завдання – переосмислити роль культури як інструменту впливу: зробити її ширшою, інвестиції у сферу культури – масштабнішими, а роботу інституцій у сфері культури – автономнішими», – сказала Бережна з трибуни Верховної Ради 21 жовтня.
З липня 2025-го Бережна очолювала Мінкульт як т.в.о. Протягом 2,5 місяців вона проводила ротацію кадрів, працювала над охороною культурної спадщини і запустила програму грантів для креативних індустрій.
