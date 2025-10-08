Forbes Digital підписка
Вопрос культурной безопасности. Правительство не спешит пополнять национальные коллекции работами современных украинских художников. Почему это недальновидно

Ольга Балашова
Контрибьюторка Forbes

3 хв читання

Современные украинские художники давно интересны зарубежным культурным институтам, и большая война усилила это. Единственный минус – украинское государство не то, что проигрывает конкуренцию за лучшие произведения, оно не участвует в этой «игре» и даже не думает когда-то играть. Какие риски это несет? Рассказывает глава «Музея современного искусства» UMCA Ольга Балашова

В начале 2024 года я предложила Давиду Чичкану приобрести его произведения в коллекцию UMCA, он ответил: «Мне приятно, спасибо. У меня их просил и Ludwig Museum, и музей в Антверпене. Но мне очень важно, чтобы они остались здесь».

Сегодня мы храним пять его работ. Последние купили, когда Давид вступил в ряды украинского войска. В августе 2025 го он погиб на фронте. Эту потерю невозможно компенсировать: Давид был художником, голос которого ежегодно набирал силу. Теперь мы навсегда лишены возможности услышать его в полной мере.

