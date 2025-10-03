«Почти половина украинок не могут представить, как строить отношения с ветеранами», – говорится в промо 13-го сезона шоу «Холостяк», которое медиагруппа Starlight Media показала на престижном фестивале «Каннские львы» в 2025 году. Главным холостяком стал ветеран российско-украинской войны Александр «Терен» Будько, который во время летнего контрнаступления в Харьковской области в 2022 году потерял обе ноги.

Шоу получило бронзу «Каннских львов» за социальное влияние, а важнее – повлияло на восприятие ветеранов в обществе. После трансляции на 19% больше зрителей считают людей с инвалидностью сексуально привлекательными, показало исследование Gradus Research. Кроме того, уменьшилась вера в стереотипы о якобы эмоциональной нестабильности или агрессивности военных после войны. По мнению основательницы Veteran Hub Ивоны Костиной, это сработало, потому что была интеграция ветерана в известный развлекательный формат, где главный герой раскрывает все аспекты своей жизни, а не специально выдуманное шоу о ветеранах.