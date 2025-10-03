Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Жизнь
Дата

Forbes Digital

Промоутер инклюзивности. 13-й сезон «Холостяка» с ветераном Александром «Тереном» стал зрительским и финансовым феноменом. Как он построен

Марина Тупчиенко
Марина Тупчиенко
Forbes
Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes
Юлия Белинская /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юлия Белинская
Forbes

8 хв читання

Холостяк, Терен /из личного архива

В одном эпизоде ​​Терен читал участнице стихотворения из сборника «Так никто не любил» Владимира Сосюры в книжном магазине. После этого издательство «А‐ба‐ба‐га‐ла‐ма‐га» распродало весь тираж – без проплаченных интеграций Фото из личного архива

13-й сезон «Холостяка» с ветераном Александром «Тереном» Будьком изменил отношение украинцев к военным. Как снимают шоу, способное влиять на мнения миллионов?

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

«Почти половина украинок не могут представить, как строить отношения с ветеранами», – говорится в промо 13-го сезона шоу «Холостяк», которое медиагруппа Starlight Media показала на престижном фестивале «Каннские львы» в 2025 году. Главным холостяком стал ветеран российско-украинской войны Александр «Терен» Будько, который во время летнего контрнаступления в Харьковской области в 2022 году потерял обе ноги.

Шоу получило бронзу «Каннских львов» за социальное влияние, а важнее – повлияло на восприятие ветеранов в обществе. После трансляции на 19% больше зрителей считают людей с инвалидностью сексуально привлекательными, показало исследование Gradus Research. Кроме того, уменьшилась вера в стереотипы о якобы эмоциональной нестабильности или агрессивности военных после войны. По мнению основательницы Veteran Hub Ивоны Костиной, это сработало, потому что была интеграция ветерана в известный развлекательный формат, где главный герой раскрывает все аспекты своей жизни, а не специально выдуманное шоу о ветеранах.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні