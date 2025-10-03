«Майже половина українок не можуть уявити, як будувати стосунки з ветеранами», – йдеться у промо 13‐го сезону шоу «Холостяк», котрий медіагрупа Starlight Media показала на престижному фестивалі «Каннські леви» у 2025 році. Головним холостяком став ветеран російсько-української війни Олександр «Терен» Будько, який під час літнього контрнаступу на Харківщині у 2022 році втратив обидві ноги.

Шоу отримало бронзу «Каннських левів» за соціальний вплив, а важливіше – вплинуло на сприйняття ветеранів у суспільстві. Після трансляції на 19% більше глядачів вважають людей з інвалідністю сексуально привабливими, показало дослідження Gradus Research. Крім того, зменшилася віра у стереотипи про нібито емоційну нестабільність чи агресивність військових після війни. На думку засновниці Veteran Hub Івони Костіної, це спрацювало, бо була інтеграція ветерана у відомий розважальний формат, де головний герой розкриває всі аспекти свого життя, а не спеціально вигадане шоу про ветеранів.