Шоу «Холостяк» з Олександром Тереном позитивно вплинуло на сприйняття ветеранів з інвалідністю – дослідження

Після перегляду 13-го сезону шоу «Холостяк» з Олександром Тереном 71% опитаних глядачів заявили, що вважають ветеранів з інвалідністю сексуально привабливими. До виходу реаліті цей показник був меншим на 19 відсоткових пунктів, свідчить дослідження Gradus Research і Starlight Media.

Ключові факти

Перший інклюзивний сезон шоу «Холостяк» позитивно вплинув на ставлення до ветеранів з інвалідністю, особливо помітні зміни сталися у сприйнятті привабливості, йдеться в дослідженні Gradus Research, проведеному на замовлення Starlight Media. В опитуваннях взяли участь чоловіки і жінки віком 18–60 років, які проживають у містах України з населенням 50 000 і більше.

Перед стартом шоу лише 15% опитаних регулярно взаємодіяли з ветеранами з інвалідністю. 35% респондентів не змогли відповісти щодо сексуальної привабливості ветеранів з інвалідністю, а 26% – щодо можливості ветеранів з інвалідністю вести повноцінне сексуальне життя.

взаємодіяли з ветеранами з інвалідністю. 35% респондентів не змогли відповісти щодо сексуальної привабливості ветеранів з інвалідністю, а 26% – щодо можливості ветеранів з інвалідністю вести повноцінне сексуальне життя. В опитуванні, проведеному серед глядачів 13-го сезону «Холостяка» після фіналу проєкту, 24% респондентів повідомили про регулярну взаємодію з ветеранами з інвалідністю. Кількість тих, хто відчував себе однозначно комфортно у спілкуванні з ветеранами з інвалідністю, збільшилася з 34% до 46%.

Перший інклюзивний сезон шоу «Холостяк» позитивно вплинув на ставлення до ветеранів з інвалідністю.

До прем’єри 52% респондентів вважали ветеранів з інвалідністю сексуально привабливими, а після фіналу цей показник серед опитаних глядачів збільшився до 71%, йдеться у дослідженні. Частка тих, хто розділяє думку, що ветерани з інвалідністю можуть вести повноцінне інтимне життя, зросла на 11 відсоткових пунктів. Водночас прихильників протилежної думки стало на 1 відсотковий пункт більше.

71% опитаних глядачів вважають ветеранів з інвалідністю сексуально привабливими.

Попит на історії про ветеранів також зріс, зазначають в Starlight Media. Серед глядачів частка тих, хто готовий дивитися медіаконтент за участю ветеранів з інвалідністю у головних ролях, сягає 90% (проти 82% до початку проєкту).

Контекст

Олександр Терен (справжнє прізвище – Будько), 28, – ветеран російсько-української війни та учасник списку Forbes «30 до 30». Під час харківського контрнаступу він отримав поранення та втратив ноги. У лютому 2024 року Будько запустив шоу на Youtube «Відвал ніг, або All інклюзив» – у ньому він подорожує Україною та перевіряє міста на безбарʼєрність.

Будько став головним героєм 13-го сезону шоу «Холостяк», що виходило на телеканалі СТБ групи Starlight Mediaз листопада по кінець грудня 2024-го. Шоу є адаптацією глобального формату реаліті The Bachelor від Warner Bros. International Television Production, який існує понад 20 років.