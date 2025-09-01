Плагиат, невозможность построить новые общежития и лаборатории, выборы ректора всем трудовым коллективом – лишь часть проблем украинской образовательной системы, которые видит глава наблюдательного совета Киевского авиационного института Петр Чернышов, 57. Свой план трансформации системы Чернышов описал на первом форуме Forbes University, который состоялся 27 августа

Прямая речь сокращена и отредактирована для ясности.

Представьте. Вы платите за частную школу в Киеве около 150 000 грн в год. Вашему ребенку объясняют, как произносить «фотосинтезис» с британским акцентом. А потом – университет. И вдруг оказывается, что высшее образование в Украине дешевле смартфона: в 2025 году базовый айфон стоит 63 000 грн, а у нас в КАИ стоимость контрактного обучения – от 18 000 до 60 00 0.

Это что, образовательный джекпот? Может быть, дело не в скидках, а в том, что вся система выглядит как муляж, как имитация жизни? Это ключевая проблема, которую невозможно решить точечными реформами в одном вузе.

Украинская система высшего образования – как заброшенный супермаркет, где фасад блестит, а внутри – пустые полки. Есть сейчас примерно 130 государственных университетов на страну с населением, допустим, 35 ​​млн. Многие из этих институтов создавали для СССР, где было примерно 250 млн человек.

Масштаб изменился, а структура осталась. Это карго-культ: у нас есть кафедры, диссертации, даже ректоры с регалиями, но за ними часто стоит симуляция. До 60% диссертаций в гуманитарных и медицинских науках – плагиат или заказ.

Сегодня в Украине продолжается эксперимент с наблюдательными советами. Это, на мой взгляд, последний шанс на изменение. Мы, КАИ, – часть этой попытки. Впервые в истории в государственном университете ректора выбирает научный совет через открытый конкурс с привлечением внешних экспертов, бизнеса и выпускников.

[Вечером 28 августа] в КАИ прошли выборы президента – так у нас называется ректор. В финале было восемь кандидатов, каждый с программой. У одного из кандидатов был найден массивный плагиат из двух российских и двух украинских диссертаций. Спрашиваем, как такое возможно? А он: «Дело житейское, с кем не бывает».

Если три университета не покажут результат, все скажут: «Видите, не стоит приносить корпоративные практики в образование, это не работает». Наш эксперимент – не локальная реформа, а испытание гипотезы: может ли университет в Украине работать как современный институт, а не филиал советского прошлого?

Многие люди в Украине говорят, что ректора должен выбирать трудовой коллектив. Как это обычно заканчивается? Ректора выбирают один раз, затем он выгоняет из универа всех, кто был против, и сидит там 20–30 лет. Если бы президента «Киевстара» выбирал коллектив, я бы до сих пор занимал этот пост.

КАИ отказались от онлайна. Настоящее образование – это контакт, изменение среды, усилия, уверен Чернышов.

Попытка построить что-то новое – лабораторию, общежитие, пространство для студентов – в украинском университете всегда сталкивается с фразой: «Это госимущество, нельзя». Создана система, где строить нельзя ничего, кроме жилых комплексов. Хочешь построить общежитие? Забудь. Хочешь на государственной территории, как в КАИ сделали предшественники, построить ЖК с домами на 25 этажей – пожалуйста.

«Госимущество» считает, что все, кроме них, хотят что-то украсть. Но развитие университета без строительства, архитектуры – это чушь. Такая же ситуация с арендой. Все твое имущество может сдавать в аренду только «Госимущество».

Поговорим о финансовой аномалии. Вы платите за частную школу десятки тысяч долларов. Затем университет, который готовит инженера, врача или юриста за 30 000–50 000 грн в год. Это асимметрия: высшее образование – самый дешевый уровень. Во многих местах получить диплом дешевле, чем снять квартиру или купить годовой абонемент в спортзал. Может поэтому так легко получить эти дипломы, а еще легче их купить, доплатив как за еще один абонемент в спортзал.

Плагиат – это не мелкая проблема, а фундаментальная трещина. Когда кто-то пишет диссертацию по заказу ректора, а преподаватель принимает экзамен за конверт, это не о морали – это о разрушении институции. У меня есть таблица ректоров, депутатов, деканов – всех с официально выявленным плагиатом. Их много. И пока они остаются на должностях, доверия к образованию – ноль. Это как выдавать фальшивые деньги и ждать, что экономика не рухнет.

Есть миф об онлайн-образовании. Когда мы говорим «онлайн», представляем гарвардский курс в зуме с интерактивом, кейсами, менторством. Все университеты на востоке и юге полностью работают онлайн, в Киеве половина студентов онлайн. Часто это просто легкий способ получить диплом или купить его официально или неофициально. Это не EdTech, это некий FakeTech.

В КАИ мы отказались от онлайн. Думаю, правильно поступили. Настоящее образование – это контакт, изменение среды, усилия, а не видео на фоне, пока ты играешь в шахматы или пьешь пиво.

У КАИ примерно 14 000 студентов и 2500 сотрудников, один сотрудник на шесть студентов. В бизнесе с таким коэффициентом – один человек на шесть клиентов – просто не выживешь, это невозможно. Когда я работал в «Киевстаре», у нас было около 6000 работников на 26 млн клиентов. Без пересмотра нагрузки, управленческой структуры, автоматизации процессов университет просто не выдержит финансово.

Еще одна тема, которая меня беспокоит, – миграция. Украинская система ВНЖ – квест на выживание. Если хотим иметь иностранных студентов, преподавателей и исследователей, нам нужна быстрая, прозрачная, минимум трехлетняя система пребывания в стране.

Предложение: если вы гражданин страны с ВВП на душу населения выше, чем в Украине, должны автоматически получить право жить и работать в Украине, как это сделали в Грузии. Нам нужны новые студенты, новые преподаватели, новые профессора из Индии и других стран Азии. Из других регионов – из Европы или Америки – к нам, честно скажем, никто не приедет.

Конкуренция за людей – глобальная. Мы должны хоть в чем-то выглядеть лучше, чем ЕС или Америка. Возможно ли это? Мы стараемся это сделать. Нам нужна поддержка, в том числе законодательная. Не обещаем результат за год, наш марафон продлится минимум шесть. Авиационный институт – как бомбардировщик Б-52. Инерционный, тяжелый, влияет на курс всей страны. Если мы покажем, что можно, за нами последуют другие.

Мы перестанем имитировать, начнем создавать. Больше не хотим строить деревянные самолеты, как в карго-культе, и ждать груз с неба. Мы строим взлетную полосу здесь, сейчас, в Украине, в КАИ.