Во что вкладывают собственные деньги люди, зарабатывавшие состояние для других своими управленческими талантами? Речь идет о бывших CEO. Банка – Тарасе Кириченко. Телеком-оператора – Петре Чернышове. Крупнейшей государственной компании – Юрии Витренко

«Много тупых инвестиций», – так Петр Чернышов описывает инвестирование во времена, когда он был CEO Carlsberg и «Киевстара». «Были деньги, но не было времени разбираться», – объясняет он.

Чернышов ушел из «Киевстара» в 2018-м – времени на более осмысленное инвестирование стало больше. Более сложные инвестиции после ухода с топ-должности начал делать и экс-глава «Нафтогаза» Юрий Витренко. В его случае сбережения в ОВГЗ сменились инвестициями в компании. Критерий – они работают в Украине или с Украиной.