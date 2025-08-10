Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Деньги
Дата

Forbes Digital

Рецепты от «глупых» инвестиций. Куда вкладывают деньги экс-руководители крупных украинских компаний? Опыт трех топ-менеджеров

Павел Калашник
Павел Калашник
Forbes

5 хв читання

Що в інвестпортфелі колишніх топменеджерів з доступного більшості українців? /коллаж Анастасия Савеленко

Что в инвестпортфеле бывших топ-менеджеров из доступного большинству украинцев? Фото коллаж Анастасия Савеленко

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

07:35 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 07:35

Во что вкладывают собственные деньги люди, зарабатывавшие состояние для других своими управленческими талантами? Речь идет о бывших CEO. Банка – Тарасе Кириченко. Телеком-оператора – Петре Чернышове. Крупнейшей государственной компании – Юрии Витренко

«Много тупых инвестиций», – так Петр Чернышов описывает инвестирование во времена, когда он был CEO Carlsberg и «Киевстара». «Были деньги, но не было времени разбираться», – объясняет он.

Чернышов ушел из «Киевстара» в 2018-м – времени на более осмысленное инвестирование стало больше. Более сложные инвестиции после ухода с топ-должности начал делать и экс-глава «Нафтогаза» Юрий Витренко. В его случае сбережения в ОВГЗ сменились инвестициями в компании. Критерий – они работают в Украине или с Украиной.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні