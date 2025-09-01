Пряму мову скорочено й відредаговано для зрозумілості.

Уявіть. Ви платите за приватну школу в Києві приблизно 150 000 грн на рік. Вашій дитині пояснюють, як вимовляти «фотосинтезис» із британським акцентом. А потім – університет. І раптом виявляється, що вища освіта в Україні дешевша за смартфон: у 2025 році базовий айфон коштує 63 000 грн, а в нас у КАІ вартість контрактного навчання – від 18 000 до 60 000.

Це що, освітний джекпот? Може, справа не в знижках, а в тому, що вся система виглядає як муляж, як імітація життя? Це ключова проблема, яку неможливо вирішити точковими реформами в одному виші.

Українська система вищої освіти – як покинутий супермаркет, де фасад блищить, а всередині – порожні полиці. Маємо зараз приблизно 130 державних університетів на країну з населенням, припустимо, 35 млн. Багато з цих інституцій створювали для СРСР, де було приблизно 250 млн людей.

Масштаб змінився, а структура лишилася. Це карго-культ: у нас є кафедри, дисертації, навіть ректори з регаліями, але за ними часто стоїть симуляція. До 60% дисертацій у гуманітарних та медичних науках – плагіат або замовлення.

Сьогодні в Україні триває експеримент із наглядовими радами. Це, на мою думку, останній шанс на зміну. Ми, КАІ, – частина цієї спроби. Вперше в історії в державному університеті ректора обирає наукова рада – через відкритий конкурс із залученням зовнішніх експертів, бізнесу та випускників.

[Ввечері 28 серпня ] у КАІ пройшли вибори президента – так у нас називається ректор. У фіналі було вісім кандидатів, кожен – із програмою. В одного з кандидатів знайшли масивний плагіат із двох російських і двох українських дисертацій. Питаємо, ну як таке можливо? А він: «Справа житейська, з ким не буває».

Якщо три університети не покажуть результат, всі скажуть: «Бачите, не варто приносити корпоративні практики в освіту, це не працює». Наш експеримент – не локальна реформа, а випробування гіпотези: чи може університет в Україні працювати як сучасна інституція, а не філія радянського минулого?

Багато людей в Україні кажуть, що ректора має обирати трудовий колектив. Як це завжди закінчується? Ректора обирають один раз, потім він виганяє з універу всіх, хто були проти, і сидить там 20–30 років. Якби президента «Київстару» обирав колектив, я б досі займав цю посаду.

Спроба побудувати щось нове – лабораторію, гуртожиток, простір для студентів – в українському університеті завжди наштовхується на фразу: «Це держмайно, не можна». Створено систему, де будувати не можна нічого, крім житлових комплексів. Хочеш звести гуртожиток? Забудь. Хочеш на державній території, як в КАІ зробили попередники, побудувати ЖК із будинками на 25 поверхів – будь ласка.

«Держмайно» вважає, що всі, крім них, хочуть щось вкрасти. Але розвиток університету без будівництва, архітектури – це нісенітниця. Така ж ситуація з орендою. Все твоє майно може здавати в оренду тільки «Держмайно».

Поговоримо про фінансову аномалію. Ви платите за приватну школу десятки тисяч доларів. Потім – університет, який готує інженера, лікаря або юриста за 30 000–50 000 грн на рік. Це асиметрія: вища освіта – найдешевший рівень. У багатьох місцях отримати диплом дешевше, ніж зняти квартиру або купити річний абонемент у спортзал. Може, тому так легко отримати ці дипломи, а ще легше їх купити, доплативши як за ще один абонемент у спортзал.

Плагіат – це не дрібна проблема, а фундаментальна тріщина. Коли хтось пише дисертацію на замовлення ректора, а викладач приймає іспит за конверт, це не про мораль – це про руйнування інституції. У мене є таблиця ректорів, депутатів, деканів – усіх з офіційно виявленим плагіатом. Їх багато. І поки вони залишаються на посадах, довіри до освіти – нуль. Це як видавати фальшиві гроші й чекати, що економіка не завалиться.

Є міф про онлайн-освіту. Коли ми кажемо «онлайн», уявляємо гарвардський курс у зумі з інтерактивом, кейсами, менторством. Усі університети на сході та півдні повністю працюють онлайн, у Києві – половина студентів онлайн. Часто це просто легкий спосіб отримати диплом або купити його офіційно чи неофіційно. Це не EdTech, це якийсь FakeTech.

У КАІ ми відмовились від онлайну. Думаю, правильно зробили. Справжня освіта – це контакт, зміна середовища, зусилля, а не відео на фоні, поки ти граєш у шахи або пʼєш пиво.

У КАІ приблизно 14 000 студентів і 2500 співробітників, один співробітник на шість студентів. У бізнесі з таким коефіцієнтом – одна людина на шість клієнтів – просто не виживеш, це неможливо. Коли я працював у «Київстарі», у нас було приблизно 6000 працівників на 26 млн клієнтів. Без перегляду навантаження, управлінської структури, автоматизації процесів університет просто не витримає фінансово.

Ще одна тема, яка мене турбує, – міграція. Українська система ВНЖ – квест на виживання. Якщо хочемо мати іноземних студентів, викладачів та дослідників, нам потрібна швидка, прозора, мінімум трирічна система перебування в країні.

Пропозиція: якщо ви – громадянин країни з ВВП на душу населення вищим, ніж в Україні, маєте автоматично отримати право жити і працювати в Україні, як це зробили в Грузії. Нам потрібні нові студенти, нові викладачі, нові професори з Індії та інших країн Азії. З інших регіонів – з Європи або Америки – до нас, чесно скажемо, ніхто не поїде.

Конкуренція за людей – глобальна. Ми маємо хоч у чомусь виглядати краще, ніж ЄС або Америка. Чи можливо це? Ми намагаємося це зробити. Нам потрібна підтримка, в тому числі законодавча. Не обіцяємо результат за рік, наш марафон буде тривати мінімум шість. Авіаційний інститут – як бомбардувальник Б-52. Інерційний, важкий, впливає на курс всієї країни. Якщо ми покажемо, що можна, за нами підуть інші.

Ми припинимо імітувати, почнемо створювати. Більше не хочемо будувати деревʼяні літаки, як у карго-культі, і чекати на вантаж із неба. Ми будуємо злітну смугу тут, зараз, в Україні, в КАІ.