«Внимание – единственное, чем мы можем управлять». Как помочь команде преодолеть стресс? Советуют психолог и нейробиолог

Психология и нейробиология предлагают различные инструменты для борьбы со стрессом. Как их использовать для поддержания устойчивости в команде? Социальный психолог Илья Бачурин и нейробиолог Сергей Данилов поделились советами на форуме «НадЛюди» от Forbes Ukraine