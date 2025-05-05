«Внимание – единственное, чем мы можем управлять». Как помочь команде преодолеть стресс? Советуют психолог и нейробиолог

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Психология и нейробиология предлагают различные инструменты для борьбы со стрессом. Как их использовать для поддержания устойчивости в команде? Социальный психолог Илья Бачурин и нейробиолог Сергей Данилов поделились советами на форуме «НадЛюди» от Forbes Ukraine
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