Выходит фильм «Чародейка» с Арианой Гранде. Сможет ли он стать самой кассовой экранизацией мюзиклов? Вот нынешняя пятерка лидеров

Бродвейский мюзикл «Чародейка» с 2003 года заработал более $5 млрд для студии Universal. Киноадаптация спектакля с певицей Арианой Гранде в главной роли выходит в прокат 21 ноября. Фильму прогнозируют рекордный для жанра бокс-офис. Как выглядит пятерка кассовых экранизаций мюзиклов всех времен?
Amazon інвестує мільярди доларів у ШІ, роботів та машинне навчання. Якими принципами й правилами керується компанія?
Дізнайтеся вже 22 листопада на Forbes Tech 2024. Купуйте квиток за посиланням!
Никакой из киноадаптаций мюзиклов еще не удавалось собрать $1 млрд в мировом прокате, однако у фильма «Чародейка» есть все шансы установить рекорд, пишет The Wall Street Journal.
Фэнтезийная мелодрама переосмысливает сюжет «Волшебника страны Оз» Фрэнка Баума. В центре истории – злая ведьма Эльфаба, которую в «Чародейке» превратили в положительного персонажа. Мюзикл рассказывает о ее жизни до событий романа Баума.
Роль Эльфабы в «Чародейке» исполняет лауреатка премии «Эмми» Синтия Эриво. Ее университетскую подругу Глинду сыграла певица и обладательница мультиплатиновой премии «Грэмми» Ариана Гранде.
«Чародейка» является экранизацией одноименного бродвейского мюзикла. Киноадаптация представления будет состоять из двух частей, ее бюджет – $320 млн, по данным WSJ. Второй фильм выйдет в ноябре 2025 года.
Мюзикл об Эльфабе стал мировым хитом – с 2003 года шоу принесло авторам более $5 млрд дохода, отмечает издание. Главный инвестор мюзикла компания Universal вложила в спектакль около $14 млн и окупила инвестиции чуть более чем через год после премьеры. С того времени мюзикл посмотрели 65 млн человек.
«Чародейка» – масштабный лицензионный бренд. Коллаборации с фильмом запустили компании от Lexus и Amazon до Gap и Starbucks. По оценкам Universal, промокампания фильма охватит примерно 2 млрд потребителей, а кассовые сборы в США за первый уик-энд могут достичь $90 млн. Если прогноз сбудется, «Чародейка» опередит «Дюна. Часть вторая», собравшую $82,5 млн.
Сколько заработали пять кассовых экранизаций мюзиклов всех времен?
1. «Мамма Миа!»
Режиссер: Филлида Ллойд
Год: 2008
Бюджет: $52 млн
Бокс-офис: $611,5 млн
Фильм «Мамма Миа!» построен на песнях культовой шведской группы ABBA, которая получила мировую известность в 1970-х. Премьера одноименного мюзикла состоялась в 1999 году – с тех пор его посмотрели более 60 млн человек в 440 городах, говорится на официальном сайте. Шоу стало одним из десяти самых продолжительных на Бродвее.
Главные роли в экранизации 2008 года исполнили Мэрил Стрип, Пирс Броснан, Колин Ферт и Аманда Сейфрид. В эпизодических ролях появляются участники группы ABBA Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус.
Лента заработала в прокате более $600 млн и оставалась самым кассовым музыкальным фильмом всех времен до выхода «Красавицы и Чудовища» от Disney в 2017-м.
Несмотря на кассовый успех, «Мамма Миа!» получил невысокие оценки от критиков. На Rotten Tomatoes рейтинг фильма составляет 55%, оценка на IMDb – 6,5. Пирс Броснан за работу в фильме получил «Золотую малину» как худший актер первого плана.
2. «Отверженные»
Режиссер: Том Гупер
Год: 2012
Бюджет: $61 млн
Бокс-офис: $442,8 млн
Мюзикл «Отверженные» и его киноверсия основаны на одноименном романе Виктора Гюго. История разворачивается во Франции XIX века и рассказывает о бывшем каторжнике Вальжане (Хью Джекман), который попал за решетку, пытаясь спасти семью от голодной смерти.
С 1980 года мюзикл посмотрели более 130 млн человек в 53 странах, говорится на его официальном сайте. Киноверсия «Отверженных» вышла в 2012 году и получила три «Оскара» и три «Золотых глобуса», в том числе как лучший мюзикл. В мировом прокате лента собрала более $440 млн против бюджета в $61 млн.
«Это сентиментальная история об отверженных людях, благотворителях, злодеях и социальной несправедливости», – говорится в рецензии The Guardian. Критики хвалят ленту за реалистичное воспроизведение эпохи и живое пение, которое записывали прямо на съемочной площадке.
3. «Бриолин»
Режиссер: Рендал Клейзер
Год: 1978
Бюджет: $6 млн
Бокс-офис: $396,3 млн
Романтическая комедия «Бриолин» сделала кинозвездой Джона Траволту и стала классикой мирового кинематографа.
Премьера мюзикла состоялась в Чикаго в 1971 году, а уже через год шоу перенесли на Бродвей и наградили семью премиями «Тони», в том числе за лучшую хореографию и дизайн костюмов. Киноверсия спектакля от Paramount Pictures стала самым кассовым музыкальным фильмом ХХ века, собрав более $390 млн в мировом прокате.
В фильме показаны США до энергетических кризисов и войны во Вьетнаме, когда в стране царила атмосфера оптимизма и благополучия. «Это не просто ностальгичный взгляд на беззаботное десятилетие, а энергичная музыкальная дань эпохе рок-н-ролла», – говорится в описании фильма на Apple TV.
4. «Чикаго»
Режиссер: Роб Маршалл
Год: 2002
Бюджет: $45 млн
Бокс-офис: $306,8 млн
Чикаго является самым длительным американским мюзиклом в истории Бродвея. Экранизация спектакля вышла в 2002 году. Главные роли в фильме исполнили Рене Зеллвегер, Кэтрин Зета-Джонс и Ричард Гир.
«Чикаго» Роба Маршалла рассказывает о домохозяйке Рокси Гарт, мечтающей выступать на сцене. Ради этого женщина заводит роман с другом владельца кабаре, который оказывается мошенником. В порыве гнева Рокси убивает любовника и попадает в женскую тюрьму, где по стечению обстоятельств оказывается и примадонна Велма Келли. Чтобы выбраться из заключения, женщины решают превратить судебный процесс в шоу для СМИ.
У героинь ленты есть реальные прототипы, пишет Britannica. Истории двух жительниц Чикаго, которых в 1924 году сначала обвинили в убийстве любовников, а затем оправдали, освещала репортерка Chicago Tribune Морин Уоткинс. в 1975 году.
Лента заработала более $300 млн в мировом прокате и получила шесть премий «Оскар», в том числе как лучший фильм.
5. «В темном-темном лесу»
Режиссер: Роб Маршалл
Год: 2014
Бюджет: $50 млн
Бокс-офис: $212,9 млн
Приключенческое фэнтези «В темном-темном лесу» рассказывает альтернативные версии «Золушки», «Красной Шапочки», «Рапунцеля», «Джека и бобового зернышка», переплетая их с оригинальной историей о бездетном пекаре и его жене. Супруги путешествуют по сказочному лесу, чтобы снять с семьи ведьмское проклятие.
Фильм основан на оригинальном мюзикле 1986 года Джеймса Лапина и Стивена Сондхейма. «Сценарий ленты выходит за пределы «долго и счастливо» на территорию, где начинается неприятный реальный мир», – говорится в рецензии NYT.
Экранизировал историю режиссер фильма «Чикаго» и «Пиратов Карибского моря: На странных берегах» Роб Маршалл. В фильме сыграли голливудские звезды Мэрил Стрип, Эмили Блант и Джонни Депп.
Фильм собрал около $213 млн в мировом прокате и получил преимущественно положительные отзывы критиков. Ленту хвалят за актерский состав, удачные музыкальные номера и остроумие.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.