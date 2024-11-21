Выходит фильм «Чародейка» с Арианой Гранде. Сможет ли он стать самой кассовой экранизацией мюзиклов? Вот нынешняя пятерка лидеров

Бродвейский мюзикл «Чародейка» с 2003 года заработал более $5 млрд для студии Universal. Киноадаптация спектакля с певицей Арианой Гранде в главной роли выходит в прокат 21 ноября. Фильму прогнозируют рекордный для жанра бокс-офис. Как выглядит пятерка кассовых экранизаций мюзиклов всех времен?

Никакой из киноадаптаций мюзиклов еще не удавалось собрать $1 млрд в мировом прокате, однако у фильма «Чародейка» есть все шансы установить рекорд, пишет The Wall Street Journal.

Фэнтезийная мелодрама переосмысливает сюжет «Волшебника страны Оз» Фрэнка Баума. В центре истории – злая ведьма Эльфаба, которую в «Чародейке» превратили в положительного персонажа. Мюзикл рассказывает о ее жизни до событий романа Баума.

Роль Эльфабы в «Чародейке» исполняет лауреатка премии «Эмми» Синтия Эриво. Ее университетскую подругу Глинду сыграла певица и обладательница мультиплатиновой премии «Грэмми» Ариана Гранде.

Мюзикл «Чародейка» с певицей Арианой Гранде в главной роли выходит в прокат 21 ноября. Фильму прогнозируют рекордный для жанра бокс-офис. Трейлер к фильму. Источник: B&H Distribution Company

«Чародейка» является экранизацией одноименного бродвейского мюзикла. Киноадаптация представления будет состоять из двух частей, ее бюджет – $320 млн, по данным WSJ. Второй фильм выйдет в ноябре 2025 года.

Мюзикл об Эльфабе стал мировым хитом – с 2003 года шоу принесло авторам более $5 млрд дохода, отмечает издание. Главный инвестор мюзикла компания Universal вложила в спектакль около $14 млн и окупила инвестиции чуть более чем через год после премьеры. С того времени мюзикл посмотрели 65 млн человек.

«Чародейка» – масштабный лицензионный бренд. Коллаборации с фильмом запустили компании от Lexus и Amazon до Gap и Starbucks. По оценкам Universal, промокампания фильма охватит примерно 2 млрд потребителей, а кассовые сборы в США за первый уик-энд могут достичь $90 млн. Если прогноз сбудется, «Чародейка» опередит «Дюна. Часть вторая», собравшую $82,5 млн.

Сколько заработали пять кассовых экранизаций мюзиклов всех времен?

Самая кассовая киноадаптация мюзикла, комедия «Мамма Миа!» В 2008 году заработала более $600 млн в мировом прокате. Фото инфографика Анастасия Решетник

1. «Мамма Миа!»

Режиссер: Филлида Ллойд

Год: 2008

Бюджет: $52 млн

Бокс-офис: $611,5 млн

Фильм «Мамма Миа!» построен на песнях культовой шведской группы ABBA, которая получила мировую известность в 1970-х. Премьера одноименного мюзикла состоялась в 1999 году – с тех пор его посмотрели более 60 млн человек в 440 городах, говорится на официальном сайте. Шоу стало одним из десяти самых продолжительных на Бродвее.

Главные роли в экранизации 2008 года исполнили Мэрил Стрип, Пирс Броснан, Колин Ферт и Аманда Сейфрид. В эпизодических ролях появляются участники группы ABBA Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус.

Лента заработала в прокате более $600 млн и оставалась самым кассовым музыкальным фильмом всех времен до выхода «Красавицы и Чудовища» от Disney в 2017-м.

Несмотря на кассовый успех, «Мамма Миа!» получил невысокие оценки от критиков. На Rotten Tomatoes рейтинг фильма составляет 55%, оценка на IMDb – 6,5. Пирс Броснан за работу в фильме получил «Золотую малину» как худший актер первого плана.

Главные роли в мюзикле «Мамма Миа!» исполнили Мэрил Стрип, Пирс Броснан, Колин Ферт и Аманда Сейфрид.

2. «Отверженные»

Режиссер: Том Гупер

Год: 2012

Бюджет: $61 млн

Бокс-офис: $442,8 млн

Мюзикл «Отверженные» и его киноверсия основаны на одноименном романе Виктора Гюго. История разворачивается во Франции XIX века и рассказывает о бывшем каторжнике Вальжане (Хью Джекман), который попал за решетку, пытаясь спасти семью от голодной смерти.

С 1980 года мюзикл посмотрели более 130 млн человек в 53 странах, говорится на его официальном сайте. Киноверсия «Отверженных» вышла в 2012 году и получила три «Оскара» и три «Золотых глобуса», в том числе как лучший мюзикл. В мировом прокате лента собрала более $440 млн против бюджета в $61 млн.

«Это сентиментальная история об отверженных людях, благотворителях, злодеях и социальной несправедливости», – говорится в рецензии The Guardian. Критики хвалят ленту за реалистичное воспроизведение эпохи и живое пение, которое записывали прямо на съемочной площадке.

Киноверсия «Отверженных» вышла в 2012 году и получила три «Оскара» и три «Золотых глобуса», в том числе как лучший мюзикл. Трейлер к фильму. Источник: B&H Distribution Company

3. «Бриолин»

Режиссер: Рендал Клейзер

Год: 1978

Бюджет: $6 млн

Бокс-офис: $396,3 млн

Романтическая комедия «Бриолин» сделала кинозвездой Джона Траволту и стала классикой мирового кинематографа.

Премьера мюзикла состоялась в Чикаго в 1971 году, а уже через год шоу перенесли на Бродвей и наградили семью премиями «Тони», в том числе за лучшую хореографию и дизайн костюмов. Киноверсия спектакля от Paramount Pictures стала самым кассовым музыкальным фильмом ХХ века, собрав более $390 млн в мировом прокате.

В фильме показаны США до энергетических кризисов и войны во Вьетнаме, когда в стране царила атмосфера оптимизма и благополучия. «Это не просто ностальгичный взгляд на беззаботное десятилетие, а энергичная музыкальная дань эпохе рок-н-ролла», – говорится в описании фильма на Apple TV.

Романтическая комедия «Бриолин» сделала кинозвездой Джона Траволту и стала классикой мирового кинематографа. Трейлер к фильму. Источник: Paramount Movies

4. «Чикаго»

Режиссер: Роб Маршалл

Год: 2002

Бюджет: $45 млн

Бокс-офис: $306,8 млн

Чикаго является самым длительным американским мюзиклом в истории Бродвея. Экранизация спектакля вышла в 2002 году. Главные роли в фильме исполнили Рене Зеллвегер, Кэтрин Зета-Джонс и Ричард Гир.

«Чикаго» Роба Маршалла рассказывает о домохозяйке Рокси Гарт, мечтающей выступать на сцене. Ради этого женщина заводит роман с другом владельца кабаре, который оказывается мошенником. В порыве гнева Рокси убивает любовника и попадает в женскую тюрьму, где по стечению обстоятельств оказывается и примадонна Велма Келли. Чтобы выбраться из заключения, женщины решают превратить судебный процесс в шоу для СМИ.

У героинь ленты есть реальные прототипы, пишет Britannica. Истории двух жительниц Чикаго, которых в 1924 году сначала обвинили в убийстве любовников, а затем оправдали, освещала репортерка Chicago Tribune Морин Уоткинс. в 1975 году.

Лента заработала более $300 млн в мировом прокате и получила шесть премий «Оскар», в том числе как лучший фильм.

Лента «Чикаго» заработала более $300 млн в мировом прокате и получила шесть премий «Оскар», в том числе как лучший фильм. Трейлер к фильму. Источник: Miramax

5. «В темном-темном лесу»

Режиссер: Роб Маршалл

Год: 2014

Бюджет: $50 млн

Бокс-офис: $212,9 млн

Приключенческое фэнтези «В темном-темном лесу» рассказывает альтернативные версии «Золушки», «Красной Шапочки», «Рапунцеля», «Джека и бобового зернышка», переплетая их с оригинальной историей о бездетном пекаре и его жене. Супруги путешествуют по сказочному лесу, чтобы снять с семьи ведьмское проклятие.

Фильм основан на оригинальном мюзикле 1986 года Джеймса Лапина и Стивена Сондхейма. «Сценарий ленты выходит за пределы «долго и счастливо» на территорию, где начинается неприятный реальный мир», – говорится в рецензии NYT.

Экранизировал историю режиссер фильма «Чикаго» и «Пиратов Карибского моря: На странных берегах» Роб Маршалл. В фильме сыграли голливудские звезды Мэрил Стрип, Эмили Блант и Джонни Депп.

Фильм собрал около $213 млн в мировом прокате и получил преимущественно положительные отзывы критиков. Ленту хвалят за актерский состав, удачные музыкальные номера и остроумие.