Виходить фільм «Чародійка» з Аріаною Ґранде. Чи зможе він стати найкасовішою екранізацією мюзиклів? Ось нинішня п'ятірка лідерів

Бродвейський мюзикл «Чародійка» з 2003 року заробив понад $5 млрд для студії Universal. Кіноадаптація вистави зі співачкою Аріаною Ґранде у головній ролі виходить у прокат 21 листопада. Фільму прогнозують рекордний для жанру бокс-офіс. Як виглядає п’ятірка найкасовіших екранізацій мюзиклів усіх часів?

Жодній із кіноадаптацій мюзиклів ще не вдавалося зібрати $1 млрд у світовому прокаті, проте у фільма «Чародійка» є всі шанси встановити рекорд, пише The Wall Street Journal.

Фентезійна мелодрама переосмислює сюжет «Чарівника країни Оз» Френка Баума. У центрі історії – зла відьма Ельфаба, яку в «Чародійці» перетворили на позитивного персонажа. Мюзикл розповідає про її життя до подій роману Баума.

Роль Ельфаби в «Чародійці» виконує лауреатка премії «Еммі» Синтія Еріво. Її університетську подругу Глінду зіграла співачка і володарка мультиплатинової премії «Ґреммі» Аріана Ґранде.

Мюзикл «Чародійка» зі співачкою Аріаною Ґранде в головній ролі виходить у прокат 21 листопада. Фільму прогнозують рекордний для жанру бокс-офіс. Трейлер фільму. Джерело: B&H Distribution Company

«Чародійка» є екранізацією однойменного бродвейського мюзиклу. Кіноадаптація вистави складатиметься з двох частин, її бюджет – $320 млн, за даними WSJ. Другий фільм вийде в листопаді 2025 року.

Мюзикл про Ельфабу став світовим хітом – з 2003 року шоу принесло авторам понад $5 млрд доходу, зазначає видання. Головний інвестор мюзиклу компанія Universal вклала у виставу близько $14 млн і окупила інвестиції трохи більш як за рік після прем’єри. З того часу мюзикл подивилися 65 млн людей.

«Чародійка» – масштабний ліцензійний бренд. Колаборації з фільмом запустили компанії від Lexus та Amazon до Gap і Starbucks. За оцінками Universal, промокампанія фільму охопить приблизно 2 млрд споживачів, а касові збори у США за перший вікенд можуть сягнути $90 млн. Якщо прогноз справдиться, «Чародійка» випередить «Дюна. Частина друга», що зібрала $82,5 млн.

Скільки заробили п’ять найкасовіших екранізацій мюзиклів усіх часів?

Найкасовіша кіноадаптація мюзиклу, комедія «Мамма Міа!» 2008 року, заробила понад $600 млн у світовому прокаті. Фото інфографіка Анастасія Решетнік

1. «Мамма Міа!»

Режисерка: Філліда Ллойд

Рік: 2008

Бюджет: $52 млн

Бокс-офіс: $611,5 млн

Фільм «Мамма Міа!» побудований на піснях культового шведського гурту ABBA, який отримав світову популярність у 1970-х. Прем’єра однойменного мюзиклу відбулася в 1999 році – відтоді його подивилися понад 60 млн людей у 440 містах, йдеться на офіційному сайті. Шоу стало одним із десяти найтриваліших на Бродвеї.

Головні ролі в екранізації 2008 року виконали Меріл Стріп, Пірс Броснан, Колін Ферт і Аманда Сейфрід. В епізодичних ролях з’являються учасники гурту ABBA Бенні Андерссон і Бйорн Ульвеус.

Стрічка заробила в прокаті понад $600 млн і залишалася найкасовішим музичним фільмом усіх часів до виходу «Красуні і Чудовиська» від Disney в 2017-му.

Попри касовий успіх, «Мамма Міа!» отримав невисокі оцінки від критиків. На Rotten Tomatoes рейтинг фільму складає 55%, оцінка на IMDb – 6,5. Пірс Броснан за роботу в фільмі отримав «Золоту малину» як найгірший актор першого плану.

Головні ролі в мюзиклі «Мамма Міа!» виконали Меріл Стріп, Пірс Броснан, Колін Ферт і Аманда Сейфрід. Трейлер фільму. Джерело: Rotten Tomatoes

2. «Знедолені»

Режисер: Том Гупер

Рік: 2012

Бюджет: $61 млн

Бокс-офіс: $442,8 млн

Мюзикл «Знедолені» і його кіноверсія засновані на однойменному романі Віктора Гюго. Історія розгортається у Франції ХІХ сторіччя й розповідає про колишнього каторжника Вальжана (Гʼю Джекман), який потрапив за ґрати, намагаючись врятувати родину від голодної смерті.

З 1980 року мюзикл подивилися понад 130 млн людей у 53 країнах, йдеться на його офіційному сайті. Кіноверсія «Знедолених» вийшла в 2012 році й отримала три «Оскари» і три «Золоті глобуси», зокрема як найкращий мюзикл. У світовому прокаті стрічка зібрала понад $440 млн проти бюджету в $61 млн.

«Це сентиментальна історія про знедолених людей, благодійників, лиходіїв і соціальну несправедливість», – йдеться в рецензії The Guardian. Критики хвалять стрічку за реалістичне відтворення епохи і живий спів, який записували прямо на знімальному майданчику.

Кіноверсія «Знедолених» вийшла в 2012 році й отримала три «Оскари» і три «Золоті глобуси», зокрема як найкращий мюзикл. Трейлер фільму. Джерело: B&H Distribution Company

3. «Бріолін»

Режисер: Рендал Клейзер

Рік: 1978

Бюджет: $6 млн

Бокс-офіс: $396,3 млн

Романтична комедія «Бріолін» зробила кінозіркою Джона Траволту та стала класикою світового кінематографу.

Прем’єра мюзиклу відбулася в Чикаго в 1971 році, а вже за рік шоу перенесли на Бродвей і нагородили сімома преміями «Тоні», зокрема за найкращу хореографію і дизайн костюмів. Кіноверсія вистави від Paramount Pictures стала найкасовішим музичним фільмом ХХ століття, зібравши понад $390 млн у світовому прокаті.

У фільмі показані США до енергетичних криз і війни у Вʼєтнамі, коли в країні панувала атмосфера оптимізму і благополуччя. «Це не просто ностальгічний погляд на безтурботне десятиліття, а енергійна музична данина епосі рок-н-ролу», – йдеться в описі стрічки на Apple TV.

Романтична комедія «Бріолін» зробила кінозіркою Джона Траволту та стала класикою світового кінематографу. Трейлер фільму. Джерело: Paramount Movies

4. «Чикаго»

Режисер: Роб Маршалл

Рік: 2002

Бюджет: $45 млн

Бокс-офіс: $306,8 млн

«Чикаго» є найтривалішим американським мюзиклом в історії Бродвею. Екранізація вистави вийшла в 2002 році. Головні ролі у фільмі виконали Рене Зеллвегер, Кетрін Зета-Джонс і Річард Гір.

«Чикаго» Роба Маршалла розповідає про домогосподарку Роксі Гарт, яка мріє виступати на сцені. Заради цього жінка заводить роман із другом власника кабаре, який виявляється шахраєм. У пориві гніву Роксі вбиває коханця та потрапляє до жіночої вʼязниці, де за збігом обставин опиняється і примадонна Велма Келлі. Щоб вибратися з ув’язнення, жінки вирішують перетворити судовий процес на шоу для ЗМІ.

У героїнь стрічки є реальні прототипи, пише Britannica. Історії двох мешканок Чикаго, яких у 1924 році спочатку звинуватили у вбивстві коханців, а потім виправдали, висвітлювала репортерка Chicago Tribune Морін Воткінс. Вона написала про жінок музичну п’єсу, яку почали показувати на Бродвеї в 1975 році.

Стрічка заробила понад $300 млн у світовому прокаті та отримала шість премій «Оскар», зокрема як найкращий фільм.

Стрічка «Чикаго» заробила понад $300 млн у світовому прокаті та отримала шість премій «Оскар», зокрема як найкращий фільм. Трейлер фільму. Джерело: Miramax

5. «У темному-темному лісі»

Режисер: Роб Маршалл

Рік: 2014

Бюджет: $50 млн

Бокс-офіс: $212,9 млн

Пригодницьке фентезі «У темному-темному лісі» розповідає альтернативні версії «Попелюшки», «Червоної Шапочки», «Рапунцеля», «Джека і бобового зерна», переплітаючи їх з оригінальною історією про бездітного пекаря та його дружину. Подружжя подорожує казковим лісом, щоб зняти з родини відьомське прокляття.

Фільм заснований на оригінальному мюзиклі 1986 року Джеймса Лапіна і Стівена Сондхейма. «Сценарій стрічки виходить за межі «довго і щасливо» на територію, де починається неприємний реальний світ», – йдеться в рецензії NYT.

Екранізував історію режисер фільму «Чикаго» і «Піратів Карибського моря: На дивних берегах» Роб Маршалл. У фільмі зіграли голлівудські зірки Меріл Стріп, Емілі Блант і Джонні Депп.

Фільм зібрав майже $213 млн у світовому прокаті та отримав переважно позитивні відгуки критиків. Стрічку хвалять за акторський склад, вдалі музичні номери і дотепність.