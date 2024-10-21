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Как дать отрицательный фидбэк? Шесть правил конструктивной обратной связи от СЕО Intellias, Nestle, Novus и Universal Bank

Вероника Масенко
Вероника Масенко
Forbes

4 хв читання

Як надати негативний фідбек /коллаж Анастасия Решетник

Какие правила отрицательного фидбэка используют СЕО крупных компаний? Forbes собрал советы от лидеров Intellias, Nestle, Novus и Universal Bank Фото коллаж Анастасия Решетник

Исследования показывают, что сотрудникам лучше получить отрицательный фидбэк, чем остаться совсем без него. Как предоставить конструктивную обратную связь? Forbes собрал советы СЕО крупных украинских компаний

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Фидбэк – один из ключевых инструментов лидерства, считает соучредитель и СЕО Intellias Виталий Седлер. Предоставлять конструктивную обратную связь он учился годами. «Раньше я был недостаточно четким, – говорит Седлер. – Когда нужно было дать негативный фидбэк, либо говорил намеками, либо перегибал с критикой».

На 2025 год Intellias закладывает 10–20% глобального роста. Корректирующий фидбэк – важная часть этого процесса, говорит Седлер. «Это об учебе на ошибках, которых не избежать во время активного роста», – добавляет он.

Согласно исследованию аналитической компании Gallup, отсутствие обратной связи вредит бизнесу. У сотрудников, не получающих фидбэк вообще, вовлеченность в 20 раз ниже, чем среди тех, кто получает лишь критический фидбэк, показал опрос.

«Когда ошибка – не основание для наказания, отрицательный фидбэк используется для усовершенствования», – отмечает СЕО Nestle в Украине и Юго-Восточной Европе Алессандро Дзанелли.

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