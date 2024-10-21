Как дать отрицательный фидбэк? Шесть правил конструктивной обратной связи от СЕО Intellias, Nestle, Novus и Universal Bank

Исследования показывают, что сотрудникам лучше получить отрицательный фидбэк, чем остаться совсем без него. Как предоставить конструктивную обратную связь? Forbes собрал советы СЕО крупных украинских компаний

Фидбэк – один из ключевых инструментов лидерства, считает соучредитель и СЕО Intellias Виталий Седлер. Предоставлять конструктивную обратную связь он учился годами. «Раньше я был недостаточно четким, – говорит Седлер. – Когда нужно было дать негативный фидбэк, либо говорил намеками, либо перегибал с критикой».

На 2025 год Intellias закладывает 10–20% глобального роста. Корректирующий фидбэк – важная часть этого процесса, говорит Седлер. «Это об учебе на ошибках, которых не избежать во время активного роста», – добавляет он.

Согласно исследованию аналитической компании Gallup, отсутствие обратной связи вредит бизнесу. У сотрудников, не получающих фидбэк вообще, вовлеченность в 20 раз ниже, чем среди тех, кто получает лишь критический фидбэк, показал опрос.

«Когда ошибка – не основание для наказания, отрицательный фидбэк используется для усовершенствования», – отмечает СЕО Nestle в Украине и Юго-Восточной Европе Алессандро Дзанелли.