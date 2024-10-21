Як надати негативний фідбек? Шість правил конструктивного зворотного звʼязку від СЕО Intellias, Nestle, Novus і Universal Bank

Дослідження свідчать, що співробітникам краще отримати негативний фідбек, ніж зовсім залишитися без нього. Як надати конструктивний зворотний зв’язок? Forbes зібрав поради СЕО великих українських компаній

Фідбек – один із ключових інструментів лідерства, вважає співзасновник і СЕО Intellias Віталій Седлер. Надавати конструктивний зворотний зв’язок він навчався роками. «Раніше я був недостатньо чітким, – каже Седлер. – Коли була потреба дати негативний фідбек, або говорив натяками, або перегинав із критикою».

На 2025 рік Intellias закладає 10–20% глобального зростання. Коригувальний фідбек – важлива частина цього процесу, каже Седлер. «Це про навчання на помилках, яких не уникнути під час активного зростання», – додає він.

Згідно з дослідженням аналітичної компанії Gallup, відсутність зворотного зв’язку шкодить бізнесу. У співробітників, які не отримують фідбек взагалі, залученість до роботи у 20 разів нижча, ніж серед тих, хто отримує лише критичний фідбек, показало опитування.

«Коли помилка – не підстава для покарання, негативний фідбек використовується для вдосконалення», – зазначає СЕО Nestle в Україні та Південно-Східній Європі Алессандро Дзанеллі.