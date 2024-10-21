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Як надати негативний фідбек? Шість правил конструктивного зворотного звʼязку від СЕО Intellias, Nestle, Novus і Universal Bank

Вероніка Масенко
Вероніка Масенко
Forbes

4 хв читання

Як надати негативний фідбек /колаж Анастасія Решетнік

Які правила негативного фідбеку використовують СЕО великих компаній? Forbes зібрав поради від лідерів Intellias, Nestle, Novus і Universal Bank Фото колаж Анастасія Решетнік

Дослідження свідчать, що співробітникам краще отримати негативний фідбек, ніж зовсім залишитися без нього. Як надати конструктивний зворотний зв’язок? Forbes зібрав поради СЕО великих українських компаній

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Фідбек – один із ключових інструментів лідерства, вважає співзасновник і СЕО Intellias Віталій Седлер. Надавати конструктивний зворотний зв’язок він навчався роками. «Раніше я був недостатньо чітким, – каже Седлер. – Коли була потреба дати негативний фідбек, або говорив натяками, або перегинав із критикою».

На 2025 рік Intellias закладає 10–20% глобального зростання. Коригувальний фідбек – важлива частина цього процесу, каже Седлер. «Це про навчання на помилках, яких не уникнути під час активного зростання», – додає він.

Згідно з дослідженням аналітичної компанії Gallup, відсутність зворотного зв’язку шкодить бізнесу. У співробітників, які не отримують фідбек взагалі, залученість до роботи у 20 разів нижча, ніж серед тих, хто отримує лише критичний фідбек, показало опитування.

«Коли помилка – не підстава для покарання, негативний фідбек використовується для вдосконалення», – зазначає СЕО Nestle в Україні та Південно-Східній Європі Алессандро Дзанеллі.

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