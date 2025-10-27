Правительство Юлии Свириденко уже 100 дней управляет экономикой страны. Forbes Ukraine попросил украинских предпринимателей задать премьеру вопросы, которые больше всего их беспокоят. Мы отобрали 15 самых сложных. Свириденко ответила почти на все
25 октября исполнилось 100 дней, как Кабинет Министров возглавила Юлия Свириденко. Глава правительства отмечала, что ее команда сосредоточится на поддержке украинского бизнеса и создании условий для его развития. И определила курс на «комплексную дерегуляцию, остановку несанкционированного давления на бизнес, ускорение крупной приватизации и дальнейшее внедрение эффективных механизмов поддержки».
Вышло ли за первые 100 дней достичь изменений, которые почувствовали бы предприниматели? На 100 дней работы нового правительства Forbes Ukraine попросил украинских предпринимателей задать премьеру наиболее беспокоящие их вопросы. Свои вопросы прислали более 20 бизнесменов, Forbes выбрал 15 из них, на два Свириденко не ответила.
13 вопросов к Свириденко
Экономическая стратегия
