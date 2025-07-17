Верховная Рада Украины 17 июля поддержала назначение Юлии Свириденко на должность премьер-министра, а также утвердила новый состав правительства. Об этом сообщил народный депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк.

Подробности

За назначение Свириденко главой правительства проголосовали 262 депутата. Против высказались 22 парламентария, 26 – воздержались.

Поддержку назначению Свириденко оказали: «Слуга народа» – 201 голос, «Голос» – 1 голос, «Восстановление Украины» – 10 голосов, «За будущее» – 12 голосов, «Доверие» – 15 голосов, внефракционные – 13 голосов.

Свириденко отметила, что ее правительство сосредоточится на поддержке украинского бизнеса и создании условий для его развития.

«Мы будем работать над комплексной дерегуляцией, прекращением давления на бизнес, ускорением крупной приватизации и внедрением эффективных механизмов поддержки предпринимателей, чтобы усилить бренд «Сделано в Украине», – заявила она.

Она также отметила важность оптимизации государственных расходов и повышения эффективности работы правительства.

«Мы начали аудит расходов для их сокращения. Решения будут основываться на цифрах и результатах, без политических компромиссов», – добавила Свириденко.

Позже пакетным голосованием Верховная Рада назначила новый состав правительства (253 голоса). После соответствующего представления президента Украины парламент 271 голосом назначил министром иностранных дел Андрея Сибигу. Денис Шмыгаль стал министром обороны, за это проголосовали 267 народных депутатов.

Новый состав правительства

Михаил Федоров – первый вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации Украины;

Алексей Кулеба – вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины;

Тарас Качка – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;

Андрей Сибига – министр иностранных дел;

Денис Шмыгаль – министр обороны Украины;

Матвей Бедный – министр молодежи и спорта Украины;

Герман Галущенко – министр юстиции Украины;

Светлана Гринчук – министр энергетики Украины;

Наталья Калмыкова – министр по делам ветеранов Украины;

Игорь Клименко – министр внутренних дел Украины;

Оксен Лисовой – министр образования и науки Украины;

Виктор Ляшко – министр здравоохранения Украины;

Сергей Марченко – министр финансов Украины;

Алексей Соболев – министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;

Денис Улютин – министр социальной политики, семьи и единства Украины.

С кандидатурой на должность министра культуры определиться пока не удалось.

Контекст

Накануне, 16 июля, на заседании фракции «Слуга народа» в Верховной Раде с участием президента Владимира Зеленского был представлен состав нового правительства.

В тот же день парламент проголосовал за отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и всего состава Кабинета Министров.

Денис Шмыгаль возглавлял правительство с 4 марта 2020 года, установив рекорд по продолжительности пребывания в должности премьер-министра – более пяти лет.

Президент предложил кандидатуру первой вице-премьера и министра экономики Юлии Свириденко на должность премьер-министра и 17 июля внес соответствующее представление в Верховную Раду. Денис Шмыгаль останется в команде правительства.

Кадровые изменения в Кабинете Министров откладывались по меньшей мере трижды в течение последнего месяца. Подробнее о причинах изменений и новом составе правительства читайте в материале Forbes Ukraine.