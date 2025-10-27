Уряд Юлії Свириденко вже 100 днів керує економікою країни. Forbes Ukraine попросив українських підприємців поставити прем’єрці запитання, які наразі найбільше їх турбують. Ми відібрали 15 найскладніших. Свириденко майже на всі відповіла

25 жовтня минуло 100 днів, як Кабінет Міністрів очолила Юлія Свириденко. Очільниця уряду зазначала, що її команда зосередиться на підтримці українського бізнесу та створенні умов для його розвитку. І окреслила курс на «комплексну дерегуляцію, зупинення несанкціонованого тиску на бізнес, пришвидшення великої приватизації і подальше впровадження ефективних механізмів підтримки».

Чи вийшло за перші 100 днів досягти змін, які б відчули підприємці? На 100 днів роботи нового уряду Forbes Ukraine попросив українських підприємців поставити прем’єрці питання, які найбільше їх турбують. Свої питання надіслали понад 20 бізнесменів, Forbes обрав 15 з них, на два Свириденко не відповіла.

13 запитань до Свириденко

Економічна стратегія