100 днів уряду Свириденко. Forbes Ukraine зібрав 13 складних запитань від бізнесменів для прем’єр-міністерки. Що вона на них відповіла

Тетяна Павлушенко /з особистого архіву
Тетяна Павлушенко
Forbes

15 хв читання

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко 100 днів як очолює Кабмін, бізнес /Юлія Свириденко/Facebook

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко 100 днів як очолює Кабмін Фото Юлія Свириденко/Facebook

Уряд Юлії Свириденко вже 100 днів керує економікою країни. Forbes Ukraine попросив українських підприємців поставити прем’єрці запитання, які наразі найбільше їх турбують. Ми відібрали 15 найскладніших. Свириденко майже на всі відповіла

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

25 жовтня минуло 100 днів, як Кабінет Міністрів очолила Юлія Свириденко. Очільниця уряду зазначала, що її команда зосередиться на підтримці українського бізнесу та створенні умов для його розвитку. І окреслила курс на «комплексну дерегуляцію, зупинення несанкціонованого тиску на бізнес, пришвидшення великої приватизації і подальше впровадження ефективних механізмів підтримки».   

Чи вийшло за перші 100 днів досягти змін, які б відчули підприємці? На 100 днів роботи нового уряду Forbes Ukraine попросив українських підприємців поставити прем’єрці питання, які найбільше їх турбують. Свої питання надіслали понад 20 бізнесменів, Forbes обрав 15 з них, на два Свириденко не відповіла.

13 запитань до Свириденко

Економічна стратегія

