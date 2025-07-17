Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
05:12 хвилин
Рада назначила новый состав правительства, главная особенность которого – отсутствие новых лиц. Кабмин сформирован преимущественно из действующих министров или их бывших заместителей. Еще одна отличительная черта этой перезагрузки – объединение министерств. Как выглядит новый Кабмин?
Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.
Депутаты сегодня, 17 июля, поддержали обновленный состав правительства, которое впервые за время войны получило нового главу. Им стала уже бывшая первая вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко.
Такое повышение характерно и для остальных людей нового Кабмина. Вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров стал первым вице-премьером, то есть вторым человеком в правительстве.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.