Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Деньги
Дата

Forbes Digital

Новое правительство со старых лиц. Пять перестановок, три повышения, два объединения и половина министерств – без изменений.

Диана Павленко
Диана Павленко
Forbes
Ира Крицкая /из личного архива
Ира Крицкая
Forbes

3 хв читання

Кабмін, Юлія Свириденко /Юлия Свириденко/Facebook

Рада одобрила новый состав правительства, возглавленный Юлией Свириденко. Кто в него вошел Фото Юлия Свириденко/Facebook

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

05:12 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 05:12

Рада назначила новый состав правительства, главная особенность которого – отсутствие новых лиц. Кабмин сформирован преимущественно из действующих министров или их бывших заместителей. Еще одна отличительная черта этой перезагрузки – объединение министерств. Как выглядит новый Кабмин?

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Депутаты сегодня, 17 июля, поддержали обновленный состав правительства, которое впервые за время войны получило нового главу. Им стала уже бывшая первая вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко.

Такое повышение характерно и для остальных людей нового Кабмина. Вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров стал первым вице-премьером, то есть вторым человеком в правительстве.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні