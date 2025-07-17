Рада назначила новый состав правительства, главная особенность которого – отсутствие новых лиц. Кабмин сформирован преимущественно из действующих министров или их бывших заместителей. Еще одна отличительная черта этой перезагрузки – объединение министерств. Как выглядит новый Кабмин?

Депутаты сегодня, 17 июля, поддержали обновленный состав правительства, которое впервые за время войны получило нового главу. Им стала уже бывшая первая вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко.

Такое повышение характерно и для остальных людей нового Кабмина. Вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров стал первым вице-премьером, то есть вторым человеком в правительстве.