После восьми месяцев ожидания Кабмин готов согласовать к запуску программу льготных кредитов для оборонных предприятий. Что она дает бизнесу и какие компании могут на нее рассчитывать

До конца ноября правительство должно запустить программу льготного кредитования для предприятий военно-промышленного комплекса, которую анонсировало еще в марте 2024 года. Такие термины Forbes назвала заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр.

Украинские производители вооружения давно ожидают ее принятия. Из-за закрытого экспорта, нестабильных заказов и нехватки финансирования компании чаще прибегают к релокации за границу. «На третьем году войны ВПК – единственная отрасль украинской экономики, не имеющая доступа к дешевым деньгам», – рассказывал в сентябре Владислав Бельбас, гендиректор «Украинской бронетехники», крупнейшего частного производителя вооружения в Украине.