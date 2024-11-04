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2,5 млрд грнна кредиты для ВПК. Правительство готовит к запуску программу поддержки украинских оружейников. Когда она заработает и кто получит деньги

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes
Павел Калашник
Павел Калашник
Forbes

2 хв читання

Кредити 5-7-9 для підприємств оборонки /Getty Images

Правительство вводит кредиты для оборонной отрасли Фото Getty Images

После восьми месяцев ожидания Кабмин готов согласовать к запуску программу льготных кредитов для оборонных предприятий. Что она дает бизнесу и какие компании могут на нее рассчитывать

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До конца ноября правительство должно запустить программу льготного кредитования для предприятий военно-промышленного комплекса, которую анонсировало еще в марте 2024 года. Такие термины Forbes назвала заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр.

Украинские производители вооружения давно ожидают ее принятия. Из-за закрытого экспорта, нестабильных заказов и нехватки финансирования компании чаще прибегают к релокации за границу. «На третьем году войны ВПК – единственная отрасль украинской экономики, не имеющая доступа к дешевым деньгам», – рассказывал в сентябре Владислав Бельбас, гендиректор «Украинской бронетехники», крупнейшего частного производителя вооружения в Украине.

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