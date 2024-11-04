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2,5 млрд грн на кредити для ВПК. Уряд готує до запуску програму підтримки українських зброярів. Коли вона запрацює і хто отримає гроші

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes
Павло Калашник
Павло Калашник
Forbes

2 хв читання

Кредити 5-7-9 для підприємств оборонки /Getty Images

Уряд запроваджує кредити для оборонної галузі Фото Getty Images

Після восьми місяців очікування Кабмін готовий погодити до запуску програму пільгових кредитів для оборонних підприємств. Що вона дає бізнесу та які компанії можуть на неї розраховувати

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До кінця листопада уряд має запустити програму пільгового кредитування для підприємств військово-промислового комплексу, яку анонсував ще у березні 2024 року. Такі терміни Forbes назвала заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр.

Українські виробники озброєння давно очікують на її прийняття. Через закритий експорт, нестабільні замовлення та брак фінансування компанії частіше вдаються до релокації за кордон. «На третьому році війни ВПК – єдина галузь української економіки, що не має доступу до дешевих грошей», – розповідав у вересні Владислав Бельбас, гендиректор «Української бронетехніки», найбільшого приватного виробника озброєння в Україні.  

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