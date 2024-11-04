Після восьми місяців очікування Кабмін готовий погодити до запуску програму пільгових кредитів для оборонних підприємств. Що вона дає бізнесу та які компанії можуть на неї розраховувати

До кінця листопада уряд має запустити програму пільгового кредитування для підприємств військово-промислового комплексу, яку анонсував ще у березні 2024 року. Такі терміни Forbes назвала заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр.

Українські виробники озброєння давно очікують на її прийняття. Через закритий експорт, нестабільні замовлення та брак фінансування компанії частіше вдаються до релокації за кордон. «На третьому році війни ВПК – єдина галузь української економіки, що не має доступу до дешевих грошей», – розповідав у вересні Владислав Бельбас, гендиректор «Української бронетехніки», найбільшого приватного виробника озброєння в Україні.