Банковская система продолжает зарабатывать десятки миллиардов гривен, а отсутствие «суперналога» в 2025-м обещает сделать этот год рекордно прибыльным – уже за три квартала банки в целом получили почти 120 млрд грн чистой прибыли. ПриватБанк остается безоговорочным лидером прибыльности, однако Универсал (monobank) стремительно растет в розничном сегменте. Какие результаты показала банковская система за три квартала этого года?

Банковская система продолжает демонстрировать сверхприбыли, несмотря на замедление экономического роста. За девять месяцев 2025 года банки получили 119,4 млрд грн чистой прибыли.

Кредитный портфель банков пересек рубеж в один триллион гривен. «Проникновение кредитов в экономику после паузы с начала полномасштабного вторжения растет три квартала подряд все более быстрыми темпами» , – отметил глава НБУ Андрей Пышный во время встречи с крупнейшими банками страны.