Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №14097 про внесення змін до Податкового кодексу, яким передбачається підвищення податку на прибуток банків з 25% до 50% у 2026 році. За документ 21 жовтня проголосували 262 народних депутати. Про це повідомили голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев та народний депутат Ярослав Железняк .

Деталі

Це вже третє рішення парламенту, яке раніше обіцяли зробити тимчасовим і лише на один рік, написав Железняк. «Очікується, що в 2026 році бюджет отримає додатково 15-23 млрд грн, а в 2027 році – близько 5 млрд грн», – зазначив він. Законопроєкт також передбачає стягнення податку за ставкою 50% щоквартально протягом 2026 року та в першому кварталі 2027-го.

Гетманцев пояснив, що прибутки банків, які обкладаються податком, походять не від класичної банківської діяльності, а від безризикових операцій з облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) та депозитними сертифікатами.

«Якщо держава створює умови для отримання банками надприбутків, вона має право спрямовувати частину цих коштів на потреби армії, яка забезпечує захист, зокрема й банків, – вважає він. – Практика попередніх двох років показала ефективність цього рішення: у 2024-му бюджет отримав додатково 53 млрд грн».

Гетманцев також додав, що законопроєкт передбачає:

тимчасове підвищення ставки податку на прибуток для банків до 50% у 2026-му;

заборону зменшення фінансового результату до оподаткування за рахунок збитків минулих періодів.

«Йдеться про банки, які під час війни отримали рекордні прибутки завдяки високим обліковим ставкам, операціям із державними цінними паперами та політиці підтримки фінансової стабільності», – додає голова фінкомітету.

Контекст

15 жовтня фінансовий комітет ВР схвалив законопроєкт, який передбачає підвищення податку на прибуток банків до 50% у 2026 році. Подібна ставка вже діяла у 2023 та 2024 роках, тому це рішення – не нове.

Основна причина підвищення податку – значні прибутки банків під час повномасштабної війни, отримані переважно від операцій із державними активами, такими як облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) та депозитні сертифікати Національного банку України.

Ще одна мета законопроєкту – додаткові джерела фінансування держбюджету. Підвищення податку може принести до держбюджету до 30 млрд грн, оцінював Гетманцев. Проте в Національному банку не поділяють цього оптимізму, вважаючи, що надходження будуть меншими. Голова НБУ Андрій Пишний зазначив: «Непропорційне податкове навантаження може призвести до податкового арбітражу та тінізації одного з найпрозоріших секторів економіки».

У 2023-му НБУ підтримував підвищення податку, однак у 2024-му виступив проти, аргументуючи це поступовим поверненням банківського сектору до нормального функціонування. «Наразі вважаємо цю ініціативу небезпечною», – додав Пишний. Детальніше про потенційні надходження до бюджету та можливі наслідки цього рішення читайте в матеріалі Forbes.