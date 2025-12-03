Прослухати матеріал
Банківська система продовжує заробляти десятки мільярдів гривень, а відсутність «суперподатку» у 2025-му обіцяє зробити цей рік рекордно прибутковим – вже за три квартали банки загалом отримали майже 120 млрд грн чистого прибутку. ПриватБанк залишається беззаперечним лідером прибутковості, однак Універсал (monobank) стрімко зростає в роздрібному сегменті. Які результати показала банківська система за три квартали цього року?
Банківська система продовжує демонструвати надприбутки, попри уповільнення економічного зростання. За дев'ять місяців 2025 року банки отримали 119,4 млрд грн чистого прибутку.
Кредитний портфель банків перетнув рубіж в один трильйон гривень. «Проникнення кредитів в економіку після паузи з початку повномасштабного вторгнення зростає три квартали поспіль дедалі швидшими темпами», – зазначив голова НБУ Андрій Пишний під час зустрічі з найбільшими банками країни.
