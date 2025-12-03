Банківська система продовжує заробляти десятки мільярдів гривень, а відсутність «суперподатку» у 2025-му обіцяє зробити цей рік рекордно прибутковим – вже за три квартали банки загалом отримали майже 120 млрд грн чистого прибутку. ПриватБанк залишається беззаперечним лідером прибутковості, однак Універсал (monobank) стрімко зростає в роздрібному сегменті. Які результати показала банківська система за три квартали цього року?