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Бизнес поставил пять (из десяти). ОП, Минэкономики и Совет предпринимателей перезапустили платформу «Пульс», собирающую жалобы бизнеса. Как это работает?

Ира Крицкая /из личного архива
Ира Крицкая
Forbes
Диана Павленко
Диана Павленко
Forbes

5 хв читання

«Пульс», бізнес, ОП, Рада підприємців, Артем Бородатюк /коллаж Анастасия Решетник

ОП, Минэкономики и Совет предпринимателей перезапустили платформу «Пульс», собирающую жалобы бизнеса. Фото коллаж Анастасия Решетник

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Офис президента вместе с Минэкономики представил 7000 предпринимателей платформу «Пульс», которую члены Совета по поддержке бизнеса запустили более 10 месяцев назад. Ее главная функция – собирать жалобы от бизнеса на работу разных государственных и региональных органов. Как она будет работать и нужен ли такой инструмент предпринимателям?

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После презентации расширенного формата работы Совета по поддержке предпринимательства в Офисе президента (ОП) во второй раз за месяц собрали бизнес для беседы.

Поводом для онлайн-встречи 17 марта стала презентация широкому кругу предпринимателей платформы «Пульс», которую почти год назад создали по инициативе участников первого состава Совета предпринимателей. Цель проекта – создание платформы, на которой бизнес может оценить работу конкретного госоргана или власти в целом либо пожаловаться на проблему.

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