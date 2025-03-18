Бизнес поставил пять (из десяти). ОП, Минэкономики и Совет предпринимателей перезапустили платформу «Пульс», собирающую жалобы бизнеса. Как это работает?

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Офис президента вместе с Минэкономики представил 7000 предпринимателей платформу «Пульс», которую члены Совета по поддержке бизнеса запустили более 10 месяцев назад. Ее главная функция – собирать жалобы от бизнеса на работу разных государственных и региональных органов. Как она будет работать и нужен ли такой инструмент предпринимателям?
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После презентации расширенного формата работы Совета по поддержке предпринимательства в Офисе президента (ОП) во второй раз за месяц собрали бизнес для беседы.
Поводом для онлайн-встречи 17 марта стала презентация широкому кругу предпринимателей платформы «Пульс», которую почти год назад создали по инициативе участников первого состава Совета предпринимателей. Цель проекта – создание платформы, на которой бизнес может оценить работу конкретного госоргана или власти в целом либо пожаловаться на проблему.
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