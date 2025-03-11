Большое расширение. В ОП меняют формат Совета предпринимателей с учредителями «Новой почты», Ajax, monobank и еще четырьмя бизнесменами. Каким он будет

В Офисе президента решили изменить формат работы Совета предпринимателей, учрежденного год назад на фоне скандального дела инвестбанкира Игоря Мазепы. Кроме сооснователей «Новой почты» Вячеслава Климова, monobank Олега Гороховского, Ajax Systems Александра Конотопского и других предпринимателей, в него войдут еще десятки бизнесменов. От власти процесс будет координировать советник главы ОП Юрий Кацион. Как выглядит новый формат работы между бизнесом и властью?