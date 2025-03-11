Большое расширение. В ОП меняют формат Совета предпринимателей с учредителями «Новой почты», Ajax, monobank и еще четырьмя бизнесменами. Каким он будет

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В Офисе президента решили изменить формат работы Совета предпринимателей, учрежденного год назад на фоне скандального дела инвестбанкира Игоря Мазепы. Кроме сооснователей «Новой почты» Вячеслава Климова, monobank Олега Гороховского, Ajax Systems Александра Конотопского и других предпринимателей, в него войдут еще десятки бизнесменов. От власти процесс будет координировать советник главы ОП Юрий Кацион. Как выглядит новый формат работы между бизнесом и властью?
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На втором году работы Совет по поддержке предпринимательства меняет формат и существенно расширяет состав. Вместо семи предпринимателей к нему могут присоединиться десятки бизнесменов из разных сфер бизнеса. Новый подход к работе органа был озвучен на состоявшейся 7 марта встрече бизнеса с главой Офиса президента (ОП) Андреем Ермаком.
На ней было около 50 представителей бизнеса, в числе которых соучредительница «Эпицентра» Галина Герега, совладелец АТБ Геннадий Буткевич, основатель и совладелец торговых сетей EVA и Varus Руслан Шостак, основатель KAN Development Игорь Никонов, СЕО аптечной сети «Подорожник» Тарас Коляда, основатель инвестхолдинга EFI Игорь Лиски и т.д.
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