«Заинтересованность властей упала». Совету предпринимателей – один год. Удалось ли что-то изменить в государстве семерке влиятельных бизнесменов и каковы их планы на 2025-й

Что удалось изменить в государственной политике Александру Конотопскому (Ajax), Вячеславу Климову («Новая почта»), Дмитрию Олейнику (ФГИУ), Олегу Гороховскому (monobank), Константину Ефименко (Biopharma), Артему Бородатюку (Netpeak) и Тарасу в государстве за год работы Совета предпринимателей и готовы ли они продолжать «работать», несмотря на уменьшение заинтересованности со стороны властей?

Год назад, 26 января, был сформирован Совет по поддержке предпринимательства, в который вошли семь представителей от бизнеса.

Тогда предприниматели поставили 15 задач – от внесения изменений в Уголовный процессуальный кодекс (КПК) и создания дашборда с данными об уголовных делах против бизнеса до изменения земельного законодательства и создания платформы «Пульс» для оценки бизнесом действий государства.

Реализовать удалось не все, а большинство изменений, над которыми работал Совет, произошли в первые полгода работы. «По нашим ощущениям, интенсивность работы не упала, но упала заинтересованность в Совете со стороны власти», – говорится в письменном комментарии Совета предпринимателей, объединяющем позиции всех семи предпринимателей.

Одним из ключевых успехов Совета является разбор кейсов давления силовиков на бизнес.