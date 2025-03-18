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Бізнес поставив пʼять (з десяти). ОП, Мінекономіки та Рада підприємців перезапустили платформу «Пульс», яка збирає скарги бізнесу. Як це працює?

Іра Крицька /з особистого архіву
Іра Крицька
Forbes
Діана Павленко
Діана Павленко
Forbes

5 хв читання

«Пульс», бізнес, ОП, Рада підприємців, Артем Бородатюк /колаж Анастасія Решетнік

ОП, Мінекономіки та Рада підприємців перезапустили платформу «Пульс», яка збиратиме скарги бізнесу. Фото колаж Анастасія Решетнік

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Офіс президента разом із Мінекономіки презентував 7000 підприємців платформу «Пульс», яку члени Ради з підтримки бізнесу запустили понад 10 місяців тому. Її головна функція – збирати скарги від бізнесу на роботу різних державних та регіональних органів. Як вона працюватиме та чи потрібен такий інструмент підприємцям? 

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Після презентації розширеного формату роботи Ради з підтримки підприємництва в Офісі президента (ОП) вдруге за місяць зібрали бізнес для розмови. 

Приводом для онлайн-зустрічі 17 березня стала презентація широкому колу підприємців платформи «Пульс», яку майже рік тому створили за ініціативи учасників першого складу Ради підприємців. Мета проєкту – створити платформу, на якій бізнес може оцінити роботу конкретного держоргана чи влади в цілому або залишити скаргу про проблему. 

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