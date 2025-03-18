Бізнес поставив пʼять (з десяти). ОП, Мінекономіки та Рада підприємців перезапустили платформу «Пульс», яка збирає скарги бізнесу. Як це працює?

Офіс президента разом із Мінекономіки презентував 7000 підприємців платформу «Пульс», яку члени Ради з підтримки бізнесу запустили понад 10 місяців тому. Її головна функція – збирати скарги від бізнесу на роботу різних державних та регіональних органів. Як вона працюватиме та чи потрібен такий інструмент підприємцям?

Після презентації розширеного формату роботи Ради з підтримки підприємництва в Офісі президента (ОП) вдруге за місяць зібрали бізнес для розмови.

Приводом для онлайн-зустрічі 17 березня стала презентація широкому колу підприємців платформи «Пульс», яку майже рік тому створили за ініціативи учасників першого складу Ради підприємців. Мета проєкту – створити платформу, на якій бізнес може оцінити роботу конкретного держоргана чи влади в цілому або залишити скаргу про проблему.