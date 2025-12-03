Рада приняла бюджет на следующий год после длительных дискуссий с правительством. Ключевые проблемы – критика отдельных статей документа, блокирование трибуны оппозиционными партиями и политический кризис внутри парламента. Какие из проблем удалось решить и на каких условиях депутаты согласились голосовать за главный финансовый план страны на 2026 год?

После двух дней дискуссий между правительством и парламентом в Раде нашлось достаточное количество голосов в поддержку законопроекта о государственном бюджете на 2026 год в целом.

Еще две недели назад парламент отменил рассмотрение из-за нехватки голосов. Тогда депутаты требовали отставки главы Офиса президента Андрея Ермака. Однако даже после отставки Ермака в парламенте не хватало голосов для принятия бюджета.