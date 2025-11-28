Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят обыски у руководителя Офиса президента Андрея Ермака в правительственном квартале утром 28 ноября. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ. Позже Ермак подтвердил проведение обысков у него дома.

Подробности

«НАБУ и САП совершают следственные действия (обыски) у руководителя Офиса президента Украины. Следственные действия санкционированы и производятся в пределах расследования. Детали – впоследствии», – написали в НАБУ.

Эту информацию также подтвердили народные депутаты от фракции «Голос» Ярослав Железняк и «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

Журналисты «Украинской правды» зафиксировали, как на территорию правительственного квартала зашли около 10 сотрудников НАБУ и САП.

Популярне Категория Рейтинги Дата 26 ноября 25 лучших CEO Украины 2025

Фото УП с места происшествия

25 ноября директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что в ходе расследования дело «Мидас» о коррупции в энергетической сфере будет расширяться и еще будут новые подозрения.

Дополнено. Ермак подтвердил проведение обысков у него дома. «Сегодня НАБУ и САП действительно проводят процессуальные действия у меня дома. Никаких препятствий у следователей нет. Им был предоставлен полный доступ в квартиру, на месте мои адвокаты, которые взаимодействуют с правоохранителями. С моей стороны – полное содействие», – написал глава ОП.

Контекст

10 ноября НАБУ и САП заявили, что разоблачили масштабную коррупционную схему в энергетическом секторе Украины (операция «Мидас»), которая, по данным следствия, действовала 15 месяцев и могла нанести государству ущерб на $100 млн. В рамках дела семи лицам объявлено подозрение, задержано пять человек.

Расследование уже привело к арестам, отставкам ключевых министров – министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.

Зеленский подписал указ о введении санкций против фигурантов дела «Энергоатома» – Тимура Миндича и Александра Цукермана.

Forbes Ukraine вел хронику событий.