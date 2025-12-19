Прослухати матеріал
Украинское правительство аннулировало ВВП-варранты, которые возникли во время реструктуризации госдолга в 2015-м и были привязаны к росту экономики. Их обменяли на обычный долг в $3,5 млрд. Две предыдущие попытки договориться с кредиторами проваливались. Пришлось ли для этого пойти на серьезные уступки?
Министерство финансов с третьей попытки договорилось с кредиторами Украины о большой реструктуризации ВВП-варантов – специальных ценных бумаг, привязанных к темпам экономического роста страны.
Они появились среди обязательств правительства девять лет назад в результате реструктуризации госдолга на $16 млрд во время экономического кризиса после оккупации Россией Крыма и начала войны на Донбассе. Тогда Минфин во главе с Натальей Яресько договорился об отсрочке платежей по еврооблигациям, списании части долга и в качестве «бонуса» предложил кредиторам варранты объемом $3,2 млрд.
