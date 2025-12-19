Український уряд анулював ВВП-варанти, що виникли під час реструктуризації держборгу у 2015-му і були прив’язані до зростання економіки. Їх обміняли на звичайний борг у $3,5 млрд. Дві попередні спроби домовитися з кредиторами провалювалися. Чи довелося для цього піти на серйозні поступки?

Міністерство фінансів з третьої спроби домовилося з кредиторами України про велику реструктуризацію ВВП-варантів – спеціальних цінних паперів, привʼязаних до темпів економічного зростання країни.

Вони зʼявилися серед зобовʼязань уряду девʼять років тому внаслідок реструктуризації держборгу на $16 млрд під час економічної кризи після окупації Росією Криму та початку війни на Донбасі. Тоді Мінфін на чолі з Наталею Яресько домовився про відтермінування платежів за єврооблігаціями, списання частини боргу і в якості «бонусу» запропонував кредиторам варанти обсягом $3,2 млрд.