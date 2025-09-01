Баталии вокруг внедрения 1 сентября Реестра прозрачности по закону о лоббировании №3606-IX подходят к концу. Лоббистам не избежать бдительного глаза НАПК – отсрочки ответственности в ближайшее время не будет. Что ожидает бизнес, который так или иначе взаимодействует с органами государственной власти? Объясняет старший менеджер по взаимодействию с органами государственной власти CFC Big Ideas Олесь Дмитренко
23 февраля 2024 года Верховная Рада приняла закон №3606-IX «О лоббировании», который вступил в силу 14 марта того же года. Стержнем закона о лоббировании является Реестр прозрачности (лоббистов), постановление №1175 относительно которого 15 октября 2024-го принял Кабмин, определив дату имплементации – до 1 января 2025 года.
По финансово-техническим причинам запуск реестра был перенесен на 1 сентября 2025 года. Так что бизнес получил девять дополнительных месяцев для прояснения нюансов. В настоящее время в диалоге с НАПК, отвечающим за реестр, проведен ряд мероприятий по информированию общественности о специфике закона о лоббировании.
«Зачем нам еще один регламент?». Подобные комментарии звучали практически на каждой встрече представителей бизнеса с НАПК. Вместо этого предлагаю задать другой вопрос: какую страну мы строим? Ведь стратегически наш курс – евроинтеграция. Это означает открытость в вопросе влияния на нормотворчество.
Проблема в том, что многие законотворческие инициативы окутаны туманом таинственности. Кто «заказчик», в чьих интересах оказывается влияние на тот или иной закон, не является ли новая законодательная инициатива плодом коррупционного сговора? Какие права имеют лоббисты в контексте взаимодействия с госорганами?
Еще недавно мистифицированная сфера лоббирования порождала немало подобных вопросов. И вот в конце тоннеля появился свет.
Реестр как инструмент предотвращения коррупции
Антикоррупционная система в Украине охватывает пять институций: триаду «расследования → прокуратура → суд» (НАБУ, САП и ВАКС), а также НАПК (предотвращение) и ЦПК (негосударственную ОО), внимание которых прежде всего приковано к госслужащим, тогда как деятельность лоббистов до 1 сентября оставалась неурегулированной.
Так вписывается ли «еще одно регулирование» в концепцию свободной рыночной экономики (с минимальным вмешательством в дела бизнеса со стороны государства)? Простой ответ: нет, если не учитывать стратегический эффект. Однако на долгосрочной шкале понятные правила игры для лоббистов усилят Украину внутренне и внешне.
В контексте антикоррупционной системы Реестр прозрачности – своеобразный завершающий аккорд.
Вопросы от бизнеса
С января по август 2025 года бизнес имел возможность ознакомиться с законом о лоббировании. Что именно обеспокоило предпринимателей больше всего?
- Реестр прозрачности требует обнародования данных. Это создает проблему в работе лоббистов, подписавших договоры о неразглашении (NDA) с клиентами (или просто не желающих их «светить»).
- Появление реестра создает дополнительную административную нагрузку. Следует вести учет встреч с госслужащими, указывать прямые расходы на лоббирование, отчитываться дважды в год и прочее.
- Закон предусматривает санкции за нарушение, а это дополнительные финансовые и репутационные риски, не говоря о том, что многие компании даже не подозревают, что подпадают под действие закона о лоббировании.
Отсрочка ответственности
Несмотря на каламбур вокруг закона о лоббировании, наиболее авторитетные деловые ассоциации – ACC, EBA – в целом поддержали его с точки зрения усиления прозрачности и евроинтеграции. В то же время законопроектом №13340-1 предложили отсрочить наступление административной ответственности на 12 месяцев, чтобы иметь время, например, на перезаключение соглашений с клиентами (с правом обнародовать их данные) и освоение функционала реестра.
Однако с 1 сентября 2025 года реестр работает без попустительства. Разве что на определенном этапе парламентарии решатся поддержать просьбы ассоциаций.
Пять вопросов от бизнеса
Многие компании обращаются с просьбой объяснить ту или иную норму закона. Рассмотрим типичный кейс: «Мы производители [ххх], а наш устав запрещает другую деятельность. В качестве представителей отрасли нас приглашают на конференции, круглые столы и прочие события. Когда властям нужно наше профессиональное мнение относительно отраслевого законодательства, мы его предоставляем. После этого вносятся изменения. Это делает нас лоббистами, которых будут наказывать за непредставление отчета или отсутствие в Реестре прозрачности?».
Чтобы распутать этот гордиев узел, достаточно ответить на пять простых вопросов:
Что считается лоббированием?
Помните о «трех столпах» закона: субъект (лоббист), объект (госорган, субъект правотворческой деятельности) и предмет лоббирования (нормативно-правовой акт). Не каждое взаимодействие с органами государственной власти является лоббированием. Только наличие всех трех «столпов» считается лоббированием по закону №3606-IX.
Подпадаем ли под действие закона о лоббировании?
Самый простой способ это выяснить – ответить на другой вопрос: присутствует ли в вашем взаимодействии с властью предмет лоббирования (нормативно-правовой акт)? То есть влияет ли ваше «участие в мероприятии» на нормотворчество, разработку новых законопроектов, внесение изменений в действующее законодательство? Без «предмета» взаимодействие с властью считается чем угодно: инициативой, диалогом, круглым столом, научным дискурсом, даже сотрудничеством, но не лоббированием.
Что делать, если компания не лоббистская, но должна взаимодействовать с органами государственной власти и так или иначе влиять на нормотворчество?
Самый простой способ – заключить договор с субъектом лоббирования (лоббистами) – юридическими или физическими лицами, включая ФЛП, которые будут представлять ваши интересы в органах государственной власти. Особенно важно это в начале действия реестра, ведь позволит избежать санкций в случае нарушений.
У нашей компании есть юридический отдел. Что лучше: становиться субъектами лоббирования самим или привлечь внешних консультантов?
Каждый вариант имеет свои преимущества. Учтите фактор рисков – финансовых и репутационных – в случае нарушения закона. В начале внедрения реестра их вероятность вполне высока. Если ваша цель – устранить такие риски, то привлечение подрядчиков (лоббистов), которые снимут с вас бремя ответственности – удачное решение.
В случае расширения полномочий среди собственного штата сотрудников обратите внимание на фактор дополнительной административной нагрузки. Сведения о каждой встрече, связанной с предметом лоббирования, придется фиксировать в реестре, как и о каждом государственном органе, с которым взаимодействовали, полное имя и должность госслужащего, дата и другие сведения.
Выполните домашнюю работу – смоделируйте ситуацию, ответив на эти вопросы: сколько таких записей вам необходимо будет выполнять? Сколько сотрудников придется вписать в реестр? Как новые обязанности повлияют на качество выполнения текущих? Кто будет вести учет прямых расходов на лоббирование?
Что в реестре?
Реестр прозрачности – онлайн-система, за которую отвечает НАПК. Ее цель – обеспечить прозрачность взаимодействия субъектов лоббирования с органами государственной власти при влиянии на нормативно-правовые акты в Украине.
Это веб-портал, который имеет два режима: для публики, которая может только ознакомиться с открытыми данными, и непосредственно для субъекта лоббирования – лоббиста, который может работать в нем: предоставлять персональные данные, сведения о направлениях лоббирования, выгодоприобретателей, включая ЕГРПОУ, ориентировочный размер полученной выгоды за период.
Принципиально важно вести учет каждой встречи или события, связанного с предметом лоббирования, который необходимо указать, как и государственный орган, полное имя и должность соответствующего лица, дату взаимодействия и расход на него, если оно произошло.
Отчитываться субъекты лоббирования должны каждые полгода.
Мы просто пишем письма. Как нам быть?
Если ваша переписка с органами государственной власти предусматривает «предмет» лоббирования, то деятельность лоббистская и подпадает под действие закона. В таком случае требования реестра упрощены.
Указывать имя официального лица не требуется, ведь обычно письмо касается ведомства и адресуется первому лицу, тогда как фактически знакомиться с содержанием запроса может, например, временно исполняющее его обязанности. Однако название самого ведомства указать в записи о каждом таком взаимодействии нужно.
Итоги
Компании, инициативы которых так или иначе влияют на нормативно-правовую базу в Украине, непременно подпадают под действие закона о лоббировании, даже если этот вид деятельности не присущ специфике их бизнеса.
Вариантов для бизнеса в этой ситуации есть три:
- Привлечь внешних консультантов: юридические или физические лица, включая ФЛП, которые являются специалистами в области GR и лоббирования.
- Привлечь штатных сотрудников: юристов или менеджеров, представляющих компанию. Уполномочить их вести учет всех взаимодействий с органами государственной власти.
- Оказаться в зоне риска – финансово-репутационных потерь и другой ответственности по закону из-за отсутствия в Реестре прозрачности, несмотря на влияние на нормотворчество.
Стратегически Реестр прозрачности создает юридическую плоскость для добродетельного лоббирования, усиливает антикоррупционную систему и ставит серьезный предохранитель для преступной деятельности лиц, незаконным или сомнительным образом пытающихся оказывать влияние на законодательство в Украине.
