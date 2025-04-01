Через пять месяцев в Украине заработает Реестр лоббистов. Что изменится и каковы риски для бизнеса? Рассказывает GR-специалист Олесь Дмитренко

С 1 сентября 2025 года в Украине заработает Реестр прозрачности, который потребует от лоббистов отчитываться о своей деятельности, клиентах и ​​финансовых затратах. Старший менеджер по взаимодействию с органами государственной власти CFC Big Ideas Олесь Дмитренко объясняет главные преимущества и риски закона о лоббировании с целью обсудить эти вызовы и выяснить как риски, так и возможности для бизнеса

1 сентября 2025 года в Украине должен заработать Реестр прозрачности в соответствии с законом о лоббировании №3606-IX от 23 февраля 2024 года. Реестр потребует от лоббистов вносить сведения о себе (как юридических, так и физических лиц), клиентах и ​​бенефициарах, сферах и объектах лоббирования, отчетах о расходах на лоббистскую деятельность и контактах с представителями власти.

Это необходимо для того, чтобы создать открытую и единую публичную систему учета лоббистов в Украине, которая обеспечит прозрачность влияния на принятие решений представителями органов государственной власти. Реестр будет администрировать НАПК, данные будут обновлять каждые полгода, доступ открыт.

Готов ли украинский бизнес к внедрению закона о лоббировании? Ведь реакция на него неоднозначна. С одной стороны, полное неприятие дихотомии: зачем нам еще одно регулирование, не признак ли это диктатуры, каждый гражданин имеет право влиять на принятие государством решений, для этого не нужно приобретать особый статус. С другой – полное одобрение: идем в Европу, выполняем требования ЕС.

К счастью, между государством и бизнесом идет конструктивный диалог. Отсрочка внедрения Реестра создала дополнительные возможности для того, чтобы выделить его риски и преимущества.

Риски Реестра

На одной из недавних встреч лоббисты GR-сообщества Американской торговой палаты обсуждали вызовы введения закона о лоббизме, пытаясь определить риски и возможности для бизнеса. Международные и украинские компании, для которых высокие стандарты прозрачности и открытости являются нормой, к введению закона о лоббировании готовы. Однако заметны и тревожные сигналы.

Едва ли не первое, что бросается в глаза на главной странице НАПК, – это «Реестр нарушителей». Будет ли такую (карательная) функцию выполнять Реестр доброчестных лоббистов?

Скрин Реестра нарушителей на сайте НАПК

Второй момент – затронет ли закон недоброчестных лоббистов: «теневые» лица или организации, которые будут оказывать влияние на законотворчество в обход Реестра прозрачности? Если да, то каким образом? Понятного механизма привлечения к ответственности «теневых» лоббистов пока не существует.

Пять преимуществ закона о лоббизме

Несмотря на высокий уровень неопределенности, введение закона о лоббировании имеет свои преимущества.

Официальный статус лоббиста

Закон о лоббировании предоставляет доброчестным специалистам, взаимодействующим с органами государственной власти, возможность получить официальный статус «субъекта лоббирования». Это касается физических и юридических лиц, оказывающих влияние на законотворчество в Украине.

Такой статус позволяет лоббистам находиться на территории государственных органов, в частности в парламенте, Кабмине и других учреждениях, при наличии соответствующих оснований.

Лоббисты также будут иметь право участвовать в рабочих группах или совещаниях комитетов Верховной Рады, министерств и других государственных органов. Это должно способствовать обеспечению принципа прозрачности в процессах и устранению неопределенности в регулировании взаимодействия между государством (объектом) и лоббистами (субъектами лоббирования).

Право на соавторство в законопроектах

Пока авторами законопроектов могут быть только «субъекты права законодательной инициативы»: президент, депутаты, Кабмин и Нацбанк. Это вызывает ряд вопросов, ведь во многих случаях у государственных служащих нет достаточной компетенции в сложных вопросах бизнеса, особенно когда речь идет об инновациях и цифровой экономике, которые требуют привлечения специалистов, реформирования устаревших норм или создания новых.

Именно поэтому значительную часть рекомендаций по усовершенствованию законодательства вносят представители бизнеса, аналитики и практики. Теперь они будут иметь право на соавторство в таких инициативах.

Лоббисты получат право подавать аналитические материалы в контексте законотворчества, что будет способствовать повышению качества и скорости принятия обоснованных решений.

Предотвращение коррупции

В Украине уже реализован ряд мер по предотвращению коррупции в отношении госслужащих: закон о предотвращении коррупции, деятельность Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), а также обязательства подавать декларации об имуществе и доходах.

Однако четко определенных антикоррупционных норм в отношении лоббистов пока нет, что создает определенную «серую зону» коррупционных рисков.

Например, многие организации, позиционирующие себя как «лоббистские», скрывают информацию о своих заказчиках. Нам совершенно неизвестно, в чьих интересах они оказывают влияние на государство. Даже когда речь идет о NDA, это создает зону риска для государства и общества.

Реестр прозрачности в значительной степени поможет вывести таких игроков из тени, укрепляя позиции честных лоббистов.

Конкретизация абстрактных понятий

Многие говорят о «доброчестности» и «ценностях», но что именно стоит за этими понятиями. Закон объясняет, какие этические нормы и принципы лоббирования приемлемы в этом контексте.

Например, субъект лоббирования (лоббист) должен предоставлять четкую информацию о себе, своей компании, сфере и предмете лоббирования, а также о бенефициарах. Лоббист не должен распространять ложную информацию и должен соблюдать деловую этику.

Среди методов лоббирования – прямая или косвенная коммуникация, участие в мероприятиях (круглые столы, конференции), предоставление аналитических материалов. Конкретизация таких понятий, как «доброчестность», позволяет развеять неоднозначность их толкования и определить, какая деятельность лоббиста легальна.

Понятные правила игры

Закон о лоббировании, особенно Реестр прозрачности, может создать существенные препятствия на пути недоброчестных игроков, которые сомнительным образом пытаются влиять на законотворчество в Украине.

Произойдет детенизация отрасли, та самая «прозрачность» во взаимодействии с государством как один из столпов современной демократии и честной конкуренции для бизнеса. Участники рынка лоббистов наконец-то получают четко очерченную юридическую плоскость для осуществления лоббирования.

Между тем продолжается конструктивный диалог между государством и бизнесом для прояснения других вопросов, возникающих в ходе анализа нового закона в контексте их деятельности.