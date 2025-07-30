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Глаза, уши и люди Трампа. Лоббисты Razom for Ukraine ищут путь к истеблишменту республиканцев. Как работают ролики о похищенных детях и турах по «задворкам» Штатов

Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

7 хв читання

Лобісти Razom for Ukraine шукають увагу Трампа /Getty Images

Еще до президентских выборов в Razom сделали карту мира Трампа, чтобы выяснять, кто его окружает, как и какие отношения нужно построить с этими людьми. Фото Getty Images

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Украинский вопрос – не приоритет для Трампа и его команды. А их идеи о РФ, войне и возможном мире часто были в фарватере российских нарративов. Проблема, что украинскому лобби почти невозможно достучаться до окружения Трампа. Как Razom for Ukraine пытается это изменить?

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«Во времена как сейчас» – книга Есфирь 4:14». Такую надпись на фоне разрушенного украинского храма увидел на билборде спикер Палаты представителей Майк Джонсон по дороге в церковь в родной Луизиане. Библейская цитата – отсылка к идее, что влиятельный человек должен поступать правильно в трудные моменты.

Билборд – лоббистская акция фонда Razom for Ukraine. Тогда в феврале 2024-го был шанс, что Конгресс проголосует зависший на шесть месяцев законопроект о помощи Украине. Но для этого Джонсон должен был вынести его на голосование.

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