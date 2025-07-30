Украинский вопрос – не приоритет для Трампа и его команды. А их идеи о РФ, войне и возможном мире часто были в фарватере российских нарративов. Проблема, что украинскому лобби почти невозможно достучаться до окружения Трампа. Как Razom for Ukraine пытается это изменить?

«Во времена как сейчас» – книга Есфирь 4:14». Такую надпись на фоне разрушенного украинского храма увидел на билборде спикер Палаты представителей Майк Джонсон по дороге в церковь в родной Луизиане. Библейская цитата – отсылка к идее, что влиятельный человек должен поступать правильно в трудные моменты.

Билборд – лоббистская акция фонда Razom for Ukraine. Тогда в феврале 2024-го был шанс, что Конгресс проголосует зависший на шесть месяцев законопроект о помощи Украине. Но для этого Джонсон должен был вынести его на голосование.