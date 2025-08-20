Руководитель публичной политики Bolt и член правления ОО «Украинская ассоциация лоббирования» (ULA) Юлия Малич рассказывает, какие проблемы создал закон о лоббировании и что можно делать уже сейчас, пока лоббисты и бизнес оказались в правовом лимбе

С 1 января 2025 года в Украине официально появилась профессия лоббиста, но закон действует без инфраструктуры: Реестр прозрачности обещают запустить до сентября, а штрафы за нарушение законодательства в сфере лоббирования могут отложить до 2026-го.

В Украине давно шутят, что «лоббизм есть, а слова нет». С 1 января 2025-го это уже не шутка: вступил в силу закон №3606-IX «О лоббировании». Это первый документ, официально признающий профессию лоббиста в Украине и выводящий ее из тени.

Но вот парадокс: закон вступил в силу, а живой инфраструктуры еще нет. Реестр прозрачности НАПК, который потребует от лоббистов отчитываться о своей деятельности, клиентах и финансовых расходах, обещают запустить до 1 сентября, а административные штрафы за нарушение законодательства в сфере лоббирования предлагают отложить вплоть до сентября 2026 года.

Поэтому у нас есть год «буферного режима», чтобы разобраться, как жить по новым правилам, не сломав обе руки на старте.

В Брюсселе без регистрации в EU Transparency Register вы не получите бейдж и не пройдете дальше первого поворота в коридоре парламента. Система действует более 10 лет. Она фиксирует все – от клиентов и бюджетов до расписания встреч с должностными лицами.

Украинский закон только подтягивает нас к этой планке. Если кто-то воспринимает отчетность как груз, на самом деле это пропуск в европейское политическое пространство.

Что же значит «отчитываться»

Закон о лоббировании требует от лоббистов представлять отчеты каждые полгода: кто лоббирует, в чьих интересах, за какие деньги и с кем именно общался. Неважно, речь идет о часовой встрече в министерстве или пятиминутном разговоре в Zoom.

Формулировка «встречи и другие формы общения» звучит неопределенно и оставляет широкое пространство для толкований. Телефон, мессенджер, e-mail, даже нетворкинг за кофе – все это может подпадать под отчетность. Но где четкая граница?

Закон не уточняет, а чек-листов от НАПК пока нет. Похоже, что решать, кто именно будет в реестре, – по усмотрению компаний и физлиц.

Также в диалоге с НАПК стало ясно, что расходы на лоббирование должны входить в отчет. Что именно: затраты на проведение мероприятий, исследования и инструменты, призванные влиять на мнение стейкхолдеров?

Это касается не только центральной власти?

Объектами лоббирования считаются все субъекты нормотворчества: от правительства до местных советов и департаментов. Киевский департамент архитектуры, городской совет Мукачево или областная военная администрация также попадают в круг отчетности. Важен не уровень власти и география, а наличие полномочий создавать или внедрять законодательные нормы.

А как быть, например, региональному директору из Мюнхена, курирующему регион Восточной Европы и периодически звонящему украинскому министру по поводу строительстве завода?

Закон не требует украинского резидентства от субъекта лоббирования, поэтому он должен либо самостоятельно зарегистрироваться, либо делегировать лоббистский мандат местному представителю. Но как именно это оформить юридически, пока неизвестно.

Реестр прозрачности: что с ним происходит

Еще осенью 2024 года Кабмин утвердил положение о реестре. Документ детализирует структуру базы данных, но не дает ответа, как ими пользоваться.

Будет ли доступ к API, какие форматы файлов будет поддерживать система, сможет ли бизнес протестировать массовую загрузку клиентов одним кликом в тестовой среде?

НАПК уверяет, что интерфейс будет «дружественным», но пока видим только пресс-релизы и обещание открыть публичный доступ.

Открытые вопросы без ответов:

Конфиденциальность клиентов для агентств. Закон обязывает раскрывать конечного бенефициара лоббистской деятельности. Но что делать, если эта информация подпадает под NDA? Положение не дает четкого ответа.

Закон обязывает раскрывать конечного бенефициара лоббистской деятельности. Но что делать, если эта информация подпадает под NDA? Положение не дает четкого ответа. «Кофе» vs «нетворкинг». Где заканчивается непринужденная беседа за кофе и начинается лоббирование? Считается ли small talk форматом воздействия? В НАПК говорят «да», если есть субъект, объект и предмет лоббирования.

Где заканчивается непринужденная беседа за кофе и начинается лоббирование? Считается ли small talk форматом воздействия? В НАПК говорят «да», если есть субъект, объект и предмет лоббирования. Удаленная коммуникация. Как фиксировать разговор, если оба собеседника физически находятся за пределами Украины? Онлайн-звонок между Берлином и Варшавой – это лоббирование в Украине или нет? Да, если опять-таки есть субъект, объект и предмет лоббирования.

Зачем нужен диалог с регулятором

В июле 2025 года состоялась встреча между НАПК и Украинской ассоциацией лоббирования. Договорились о подготовке разъяснений в формате FAQ и организации отдельного мероприятия для практиков – тех, кто ежедневно работает с новыми правилами. Выяснилось, что закон предусматривает ответственность за лоббистскую деятельность без официальной регистрации. Более того, в определенный момент, вероятно, начнут отслеживать тех, кто работает без статуса, ведь в соцсетях многие открыто пишут, чем занимаются и какую компанию представляют.

Парламент уже дважды ставил вопрос на паузу. Сперва действие закона отсрочили до 1 сентября 2025-го, теперь на подходе законопроект, сдвигающий административную ответственность к 2026-му. С одной стороны, это дает бизнесу время адаптации. С другой – исчезает мотивация регистрироваться сразу.

Есть риск: без регистраций реестр не заработает, без реестра некого штрафовать. Выходит замкнутый круг.

Но даже в ЕС не все идеально. Весной 2024-го Европейский счетный суд подверг критике собственный же Transparency Register. Аналитики обнаружили, что неформальные контакты легко ускользают в «тень». Это хороший урок: система сбора данных работает только тогда, когда чиновники сами открывают свой календарь и принимают к нему лоббистов исключительно через реестр. Иначе даже самая лучшая система даст сбой. Украина может сразу учесть эти ошибки и построить более эффективную модель с нуля.

Три шага, которые можно сделать уже сейчас

Проведите аудит всех контактов с должностными лицами за последний год – не только официальные встречи, но и Zoom, мессенджеры, короткие звонки. Просмотрите договоры с клиентами: добавьте пункт о согласии на обнародование бенефициара. Заведите простую CRM (или хотя бы таблицу Google), где будете фиксировать дату, должностное лицо, канал связи и тему разговора. Разработайте внутреннюю политику Lobbying Compliance: с собственным определением лоббизма, примерами «серых зон» и четким алгоритмом – когда и что нужно вносить в отчет.

Прозрачность – это норма зрелой демократии, а не причина страха. Специалисты лоббирования не боятся работать в открытом поле. Мы боимся неопределенности. Пока парламент уточняет формулировки, а НАПК разрабатывает инструменты, самое важное – иметь четкие правила игры до того, как прозвучит стартовый свисток.

Если Реестр прозрачности заработает так, чтобы им могли пользоваться и бизнес, и общественность, это станет важным шагом к более понятному, подотчетному политическому процессу.

А мы, лоббисты, наконец-то сможем работать открыто и с гордостью сказать: «Да, мы влияем на политику. И делаем это прозрачно».