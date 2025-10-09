Прослухати матеріал
04:58 хвилин
После более чем года инициативы Нацбанка переименовать разменную монету «копейка» в историческое название «шаг» в парламенте зарегистрировали соответствующий законопроект – за подписью главы Верховной Рады Руслана Стефанчука и других влиятельных нардепов. Значит ли это, что Украина все-таки окончательно откажется от российско-советского наследия в деньгах? Спойлер – вероятно, да и уже в ближайшее время
