«В следующем году будем чеканить шаги». Уже к концу 2025 года Верховная Рада может поддержать переименование копеек. Как это будет происходить

Мария Денисюк /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Мария Денисюк
Forbes

3 хв читання

шаги, копійки, Верховна Рада /колаж Анастасія Левицька та Анастасія Савеленко, для Forbes Ukraine

В Раде зарегистрировали законопроект о замене «копеек» на «шаги»

После более чем года инициативы Нацбанка переименовать разменную монету «копейка» в историческое название «шаг» в парламенте зарегистрировали соответствующий законопроект – за подписью главы Верховной Рады Руслана Стефанчука и других влиятельных нардепов. Значит ли это, что Украина все-таки окончательно откажется от российско-советского наследия в деньгах? Спойлер – вероятно, да и уже в ближайшее время

