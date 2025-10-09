Прослухати матеріал
04:58 хвилин
Після понад року з ініціативи Нацбанку перейменувати розмінну монету «копійка» на історичну назву «шаг», у парламенті зареєстрували відповідний законопроєкт – за підписом голови Верховної Ради Руслана Стефанчука та інших впливових нардепів. Чи значить це, що Україна все ж остаточно відмовиться від російсько-радянського спадку у грошах? Спойлер – ймовірно, так і вже найближчим часом.
