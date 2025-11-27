Украинское правительство и Нацбанк договорились с Международным валютным фондом (МВФ) о новой программе финансирования на следующие четыре года. Ее объем – $8,1 млрд. Среди будущих маяков – новые правила налогообложения для ФЛП, введение «налога на OLX» и отмена льгот для международных посылок. В чем суть новой программы и когда правительство может получить первый транш?

Поздним вечером 22 ноября Украина и МВФ достигли согласия на уровне экспертов о новой четырехлетней программе финансирования. Далее ее должен рассмотреть и утвердить исполнительный совет МВФ.

В случае согласования программы первый безусловный транш, то есть не требующий выполнения маяков, правительство может получить в январе, говорит собеседник, знакомый с ходом переговоров. Он общался на условиях анонимности, потому что не уполномочен комментировать тему публично.