Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) за результатами зустрічей 17-21 листопада досягли згоди на рівні експертів про нову 48-місячну програму Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF). Про це повідомила 26 листопада пресслужба Міністерства фінансів.
- Угода передбачає фінансування в розмірі $8,1 млрд (5,94 млрд СПЗ) і включає низку монетарних і фіскальних заходів для підтримки макроекономічної стабільності та економічного відновлення України, йдеться у повідомленні.
- Нова програма буде винесена на затвердження Виконавчою радою МВФ. До цього Україна має виконати низку заходів, а також залучити достатні фінансові запевнення від донорів.
- Експерти МВФ, зокрема, наголосили на важливості своєчасного ухвалення бюджету на 2026 рік, який відповідатиме рамкам програми.
- У межах нової програми уряд України зобов’язується: зміцнювати політики, які підтримують фіскальну, зовнішню, цінову та фінансову стабільність; підтримувати економічне відновлення з одночасним покращенням управління та зміцненням інституцій задля сприяння довгостроковому зростанню на шляху післявоєнної відбудови України та її євроінтеграції.
- Як зазначив Мінфін, програма EFF є опорою у співпраці з різними міжнародними партнерами та відкриває шлях для широкомасштабного фінансування донорів, включаючи від країн G7 та ЄС.
Контекст
9 вересня премʼєр-міністерка Юлія Свириденко офіційно звернулася до МВФ з проханням про запуск нової програми співпраці.
17 листопада місія МВФ під керівництвом Гевіна Грея розпочала переговори з українською владою про нову програму.
Фінансування за новою програмою з МВФ може скласти $8–8,5 млрд на 2026–2029 роки – такий обсяг попередньо узгодили українська влада та Фонд. Однією з умов запуску програми є надання Україні анонсованого головою Єврокомісії Reparation Loan для балансування бюджетного дефіциту, зазначають джерела Forbes Ukraine. Деталі програми – читайте у матеріалі Forbes.
