Обмеження для ФОП та збільшення оподаткування посилок. На які умови пішов уряд, аби отримати від МВФ нову програму на $8,1 млрд

Діана Павленко
МВФ, бюджет, уряд /пресслужба НБУ

Міністр фінансів Сергій Марченко, керівник місії МВФ в Україні Гевін Грей та голова Нацбанку Андрій Пишний Фото пресслужба НБУ

Український уряд та Нацбанк домовились із Міжнародним валютним фондом (МВФ) про нову програму фінансування на наступні чотири роки. ЇЇ обсяг – $8,1 млрд. Серед майбутніх маяків – нові правила оподаткування для ФОП, запровадження «податку на OLX» та скасування пільг для міжнародних посилок. Якою є нова програма та коли уряд може отримати перший транш?  

Пізно ввечері 22 листопада Україна та МВФ досягли згоди на рівні експертів про нову чотирирічну програму фінансування. Далі її має розглянути та затвердити виконавча рада МВФ. 

У разі погодження програми перший безумовний транш, тобто той, що не потребує виконання маяків, уряд може отримати в січні, каже співрозмовник, знайомий із перебігом перемовин. Він спілкувався на умовах анонімності, бо не уповноважений коментувати тему публічно.

