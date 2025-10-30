В парламенте 28 октября зарегистрировали законопроект о создании реестра дропов, то есть лиц, через банковские счета которых производятся подозрительные финансовые операции. Физлица и ФЛП, попавшие в реестр, будут иметь определенные ограничения. Что предлагает законопроект, кто рискует попасть в реестр и когда он заработает? Forbes узнал детали