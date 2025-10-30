Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
05:28 хвилин
В парламенте 28 октября зарегистрировали законопроект о создании реестра дропов, то есть лиц, через банковские счета которых производятся подозрительные финансовые операции. Физлица и ФЛП, попавшие в реестр, будут иметь определенные ограничения. Что предлагает законопроект, кто рискует попасть в реестр и когда он заработает? Forbes узнал детали
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
В течение месяца Верховная Рада, вероятно, рассмотрит законопроект о введении реестра дропов – перечня клиентов банков, чьи счета могли быть задействованы в мошеннических схемах с дроблением платежей из-за большого количества карт.
После введения ограничений НБУ на операции с карты на карточку год назад дропы начали активно использовать фиктивные ФЛП для переводов, отмечал глава Национального банка Андрей Пышный в интервью Forbes Ukraine в октябре.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.