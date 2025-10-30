Forbes Digital підписка
Ограничение счетов на два года. Депутаты финализировали и готовы рассмотреть законопроект о реестре дропов. Forbes Ukraine узнал, как это может работать

В Раде зарегистрировали законопроект по созданию реестра дропов Фото Getty Images

В парламенте 28 октября зарегистрировали законопроект о создании реестра дропов, то есть лиц, через банковские счета которых производятся подозрительные финансовые операции. Физлица и ФЛП, попавшие в реестр, будут иметь определенные ограничения. Что предлагает законопроект, кто рискует попасть в реестр и когда он заработает? Forbes узнал детали

В течение месяца Верховная Рада, вероятно, рассмотрит законопроект о введении реестра дропов – перечня клиентов банков, чьи счета могли быть задействованы в мошеннических схемах с дроблением платежей из-за большого количества карт.

После введения ограничений НБУ на операции с карты на карточку год назад дропы начали активно использовать фиктивные ФЛП для переводов, отмечал глава Национального банка Андрей Пышный в интервью Forbes Ukraine в октябре.

