Обмеження рахунків на два роки. Депутати фіналізували й готові розглянути законопроєкт про реєстр дропів. Forbes Ukraine дізнався, як це може працювати

Діана Павленко
Діана Павленко
Forbes
Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
Forbes

реєстр дропів /Getty Images

У Раді зареєстрували законопроєкт зі створення реєстру дропів Фото Getty Images

У парламенті 28 жовтня зареєстрували законопроєкт про створення реєстру дропів, тобто осіб, через банківські рахунки яких проводяться підозрілі фінансові операції. Фізособи та ФОП, які потрапили до реєстру, матимуть певні обмеження. Що пропонує законопроєкт, хто ризикує потрапити до реєстру та коли він запрацює? Forbes дізнався деталі

Протягом місяця Верховна Рада, ймовірно, розгляне законопроєкт про запровадження реєстру дропів – переліку клієнтів банків, чиї рахунки могли бути задіяні у шахрайських схемах із дробленням платежів через велику кількість карток.

Після введення обмежень НБУ на операції з картки на картку рік тому дропи почали активно використовувати фіктивні ФОП для переказів, зазначав голова Національного банку Андрій Пишний у інтерв’ю Forbes Ukraine у жовтні

