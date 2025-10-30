У парламенті 28 жовтня зареєстрували законопроєкт про створення реєстру дропів, тобто осіб, через банківські рахунки яких проводяться підозрілі фінансові операції. Фізособи та ФОП, які потрапили до реєстру, матимуть певні обмеження. Що пропонує законопроєкт, хто ризикує потрапити до реєстру та коли він запрацює? Forbes дізнався деталі