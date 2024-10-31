Подозрительных кейсов – менее 10%. Почему правительство остановило бронирование военнообязанных и показало аудит критических компаний? Интервью министра экономики Юлии Свириденко

С середины октября правительство и военно-гражданские администрации проводят аудит компаний со статусом критических и правом бронировать сотрудников от мобилизации. Кто сейчас может получить бронь? Обнаружил ли аудит злоупотребления и как это может повлиять на процедуру в будущем? Сколько в Украине забронированных военнообязанных? Каковы шансы у «экономического бронирования»? Объясняет министр экономики Юлия Свириденко
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Количество забронированных от мобилизации военнообязанных за годы войны никогда не превышало 950 000 человек, рассказывает Forbes министр экономики и первый вице-премьер Юлия Свириденко, 38.
Вопрос – не в количестве забронированных, добавляет она, комментируя остановку процедуры бронирования и аудит, который начался в середине октября по инициативе Министерства обороны.
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