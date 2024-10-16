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Проверка критичности. В ближайший месяц власти будут проводить аудит предприятий, которые забронировали работников от мобилизации. Какими изменениями это может закончиться

Ира Крицкая /из личного архива
Ира Крицкая
Forbes
Игорь Орел /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Игорь Орел
Forbes
Николай Маранчак /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Николай Маранчак
Forbes

5 хв читання

Проверка критичности. В ближайший месяц власти будут проводить аудит предприятий, которые забронировали работников от мобилизации. Какими изменениями это может закончиться /иллюстрация Илья Колесник для Forbes Ukraine

иллюстрация Илья Колесник для Forbes Ukraine

Министерство обороны инициировало проведение аудита критически важных предприятий, обладающих правом бронировать сотрудников от мобилизации. Украинские компании говорят, что это дестабилизирует их работу. Почему власти пошли на этот шаг и каких изменений ожидать бизнесу

Предприятия, входящие в группу «Метинвест» Рината Ахметова, уже более месяца ждут получения статуса критически важных компаний для экономики, имеющих право бронировать сотрудников от мобилизации. «К сожалению, при законодательно установленном сроке на рассмотрение в 10 дней уже прошло более месяца, а Минэкономики так и не рассмотрело представленные документы», – говорится в комментарии пресс-службы «Метинвеста» по запросу Forbes.

Об аналогичных проблемах говорится и в заявлении Европейской Бизнес Ассоциации (ЕВА). «Решение о повторном подтверждении статуса критически важного предприятия просто «зависает» в соответствующих органах», – отмечается в релизе EBA от 14 октября. О схожих проблемах Forbes рассказали еще пять компаний и одно объединение, представляющее интересы ІТ-бизнеса.

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