Підозрілих кейсів – менше 10%. Чому уряд зупинив бронювання військовозобов’язаних та що показав аудит критичних компаній? Інтервʼю міністерки економіки Юлії Свириденко

З середини жовтня уряд та військово-цивільні адміністрації проводять аудит компаній зі статусом критичних і правом бронювати співробітників від мобілізації. Хто зараз може отримати бронь? Чи виявив аудит зловживання та як це може вплинути на процедуру у майбутньому? Скільки в Україні заброньованих військовозобов'язаних? Та які шанси в «економічного бронювання»? Пояснює міністерка економіки Юлія Свириденко