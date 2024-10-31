Підозрілих кейсів – менше 10%. Чому уряд зупинив бронювання військовозобов’язаних та що показав аудит критичних компаній? Інтервʼю міністерки економіки Юлії Свириденко

З середини жовтня уряд та військово-цивільні адміністрації проводять аудит компаній зі статусом критичних і правом бронювати співробітників від мобілізації. Хто зараз може отримати бронь? Чи виявив аудит зловживання та як це може вплинути на процедуру у майбутньому? Скільки в Україні заброньованих військовозобов'язаних? Та які шанси в «економічного бронювання»? Пояснює міністерка економіки Юлія Свириденко
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Кількість заброньованих від мобілізації військовозобовʼязаних за роки війни ніколи не перевищувала 950 000 осіб, розповідає Forbes міністерка економіки та перша віцепремʼєрка Юлія Свириденко, 38.
Питання – не у числі заброньованих, додає вона, коментуючи зупинку процедури бронювання та аудит, що розпочався в середині жовтня з ініціативи Міністерства оборони.
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