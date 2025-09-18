Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Деньги
Дата

Forbes Digital

«Объединить две убыточные компании – нонсенс». На PINbank, который забрали у россиян, претендует «Укрпочта», но три года он лишь сдувается в руках государства. Есть ли перспективы?

Мария Денисюк /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Мария Денисюк
Forbes

4 хв читання

PINbank та Укрпошта /Facebook PINbank

PINbank может лишиться банковской лицензии, а «Укрпочта» – так и не стать банком финансовой инклюзии. Есть ли у них шансы на объединение? Фото Facebook PINbank

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

08:08 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 08:08

Правительство впервые озвучило опцию отказаться от лицензии конфискованного у россиян PINbank. Такой вариант предлагает рассмотреть НБУ. С другой стороны, банк давно хочет забрать «Укрпочта». Что нужно, чтобы оживить финучреждение, которое уже три года убыточно, и поможет ли ему объединение с «Укрпочтой»?

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Офисное помещение на первом этаже гостиницы «Лыбидь» на Галицкой площади в Киеве – чуть ли не единственный стоящий актив, оставшийся у PINBank за время пребывания в госсобственности. Через три года после конфискации мажоритарной доли акций учреждения у россиянина Евгения Гинера правительство рассматривало ее передачу «Укрпочте» (УП), но теперь думает над добровольным отказом от банковской лицензии для PINBank.

По крайней мере о такой рекомендации говорится в приложении на тему фискальных рисков к проекту госбюджета на 2026 год, которое было утверждено Кабмином 15 сентября. «В настоящее время рассматривается вопрос передачи Первого инвестиционного банка (PINBank) «Укрпочте» для создания банка финансовой инклюзии, – отмечается в документе. – В то же время НБУ указывает на целесообразность рассмотрения варианта сдачи лицензии во избежание дальнейшего накопления рисков и «проедания» капитала».

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні