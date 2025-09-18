Правительство впервые озвучило опцию отказаться от лицензии конфискованного у россиян PINbank. Такой вариант предлагает рассмотреть НБУ. С другой стороны, банк давно хочет забрать «Укрпочта». Что нужно, чтобы оживить финучреждение, которое уже три года убыточно, и поможет ли ему объединение с «Укрпочтой»?

Офисное помещение на первом этаже гостиницы «Лыбидь» на Галицкой площади в Киеве – чуть ли не единственный стоящий актив, оставшийся у PINBank за время пребывания в госсобственности. Через три года после конфискации мажоритарной доли акций учреждения у россиянина Евгения Гинера правительство рассматривало ее передачу «Укрпочте» (УП), но теперь думает над добровольным отказом от банковской лицензии для PINBank.

По крайней мере о такой рекомендации говорится в приложении на тему фискальных рисков к проекту госбюджета на 2026 год, которое было утверждено Кабмином 15 сентября. «В настоящее время рассматривается вопрос передачи Первого инвестиционного банка (PINBank) «Укрпочте» для создания банка финансовой инклюзии, – отмечается в документе. – В то же время НБУ указывает на целесообразность рассмотрения варианта сдачи лицензии во избежание дальнейшего накопления рисков и «проедания» капитала».