Уряд уперше озвучив опцію відмовитися від ліцензії конфіскованого у росіян PINbank. Такий варіант пропонує розглянути НБУ. З іншого боку, банк давно хоче забрати «Укрпошта». Що потрібно, аби оживити фінустанову, яка вже три роки є збитковою, та чи допоможе їй обʼєднання з «Укрпоштою»?

Офісне приміщення на першому поверсі готелю «Либідь» на Галицькій площі у Києві – чи не єдиний вартісний актив, що залишився у PINBank за час перебування у державній власності. За три роки після конфіскації мажоритарної частки акцій установи у росіянина Євгена Гінера уряд розглядав її передачу «Укрпошті» (УП), але тепер розмірковує над добровільною відмовою від банківської ліцензії для PINBank.

Принаймні про таку рекомендацію йдеться у додатку на тему фіскальних ризиків до проєкту держбюджету на 2026 рік, що було затверджено Кабміном 15 вересня. «Наразі розглядається питання передачі Першого інвестиційного банку (PINBank) «Укрпошті» для створення банку фінансової інклюзії, – зазначається у документі. – Водночас НБУ вказує на доцільність розгляду варіанту здачі ліцензії, щоб уникнути подальшого накопичення ризиків та «проїдання» капіталу».