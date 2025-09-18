Підписка від 49 грн
«Поєднати дві збиткові компанії – нонсенс». На PINbank, який забрали у росіян, претендує «Укрпошта», але три роки він тільки «здувається» в руках держави. Чи є перспективи?

Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
Forbes

4 хв читання

PINbank та Укрпошта /Facebook PINbank

PINbank може втратити банківську ліцензію, а «Укрпошта» – так і не стати банком фінансової інклюзії. Чи є у них шанси на об'єднання? Фото Facebook PINbank

Уряд уперше озвучив опцію відмовитися від ліцензії конфіскованого у росіян PINbank. Такий варіант пропонує розглянути НБУ. З іншого боку, банк давно хоче забрати «Укрпошта». Що потрібно, аби оживити фінустанову, яка вже три роки є збитковою, та чи допоможе їй обʼєднання з «Укрпоштою»?

Офісне приміщення на першому поверсі готелю «Либідь» на Галицькій площі у Києві – чи не єдиний вартісний актив, що залишився у PINBank за час перебування у державній власності. За три роки після конфіскації мажоритарної частки акцій установи у росіянина Євгена Гінера уряд розглядав її передачу «Укрпошті» (УП), але тепер розмірковує над добровільною відмовою від банківської ліцензії для PINBank.

Принаймні про таку рекомендацію йдеться у додатку на тему фіскальних ризиків до проєкту держбюджету на 2026 рік, що було затверджено Кабміном 15 вересня. «Наразі розглядається питання передачі Першого інвестиційного банку (PINBank) «Укрпошті» для створення банку фінансової інклюзії, – зазначається у документі. – Водночас НБУ вказує на доцільність розгляду варіанту здачі ліцензії, щоб уникнути подальшого накопичення ризиків та «проїдання» капіталу».

