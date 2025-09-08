Прослухати матеріал
На четвертом году войны правительство запускает первую обширную государственную программу страхования военных рисков для бизнеса. Она предусматривает два формата: отдельно для прифронтовых территорий и других регионов, по аналогии с кредитной программой «5-7-9». Старт – в октябре. Кто может рассчитывать на страховку?
Кабмин впервые за время полномасштабной войны готовится к запуску единой системы страхования военных рисков.
Украинские чиновники начали говорить о необходимости страхования военных рисков как об одном из важных элементов восстановления экономики после шока войны в конце 2022-го.
