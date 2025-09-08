Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Деньги
Дата

Forbes Digital

«Вернуть потери войны». Кабмин запустит обширную программу страхования военных рисков для бизнеса. Forbes Ukraine узнал детали

Павел Калашник
Павел Калашник
Forbes

4 хв читання

Уряд, страхування, війна /Антон Забельский для Forbes Украина

Программа страхования военных рисков для бизнеса. Фото Антон Забельский для Forbes Украина

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

06:59 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 06:59

На четвертом году войны правительство запускает первую обширную государственную программу страхования военных рисков для бизнеса. Она предусматривает два формата: отдельно для прифронтовых территорий и других регионов, по аналогии с кредитной программой «5-7-9». Старт – в октябре. Кто может рассчитывать на страховку?

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Кабмин впервые за время полномасштабной войны готовится к запуску единой системы страхования военных рисков.

Украинские чиновники начали говорить о необходимости страхования военных рисков как об одном из важных элементов восстановления экономики после шока войны в конце 2022-го.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні