«Повернути втрати війни». Кабмін запустить велику програму страхування воєнних ризиків для бізнесу. Forbes Ukraine дізнався деталі

Павло Калашник
Уряд, страхування, війна

Програму страхування воєнних ризиків для бізнесу. Фото Антон Забєльський для Forbes Україна

На четвертому році війни уряд запускає першу велику державну програму страхування воєнних ризиків для бізнесу. Вона передбачає два формати: окремо для прифронтових територій та для інших регіонів, за аналогією з кредитною програмою «5-7-9». Старт – у жовтні. Хто може розраховувати на страховку?

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Кабмін уперше за час повномасштабної війни готується до запуску єдиної системи страхування воєнних ризиків.  

Українські посадовці почали говорити про необхідність страхування воєнних ризиків як про один із важливих елементів відновлення економіки після шоку війни в кінці 2022-го..  

