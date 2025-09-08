На четвертому році війни уряд запускає першу велику державну програму страхування воєнних ризиків для бізнесу. Вона передбачає два формати: окремо для прифронтових територій та для інших регіонів, за аналогією з кредитною програмою «5-7-9». Старт – у жовтні. Хто може розраховувати на страховку?