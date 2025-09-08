Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
06:59 хвилин
На четвертому році війни уряд запускає першу велику державну програму страхування воєнних ризиків для бізнесу. Вона передбачає два формати: окремо для прифронтових територій та для інших регіонів, за аналогією з кредитною програмою «5-7-9». Старт – у жовтні. Хто може розраховувати на страховку?
Кабмін уперше за час повномасштабної війни готується до запуску єдиної системи страхування воєнних ризиків.
Українські посадовці почали говорити про необхідність страхування воєнних ризиків як про один із важливих елементів відновлення економіки після шоку війни в кінці 2022-го..
