Выпуски корпоративных облигаций крупных украинских компаний доступны розничным инвесторам. Каков аппетит к таким инструментам и что необходимо сделать, чтобы его увеличить?

Очередной крупный выпуск корпоративных облигаций «Новой почты» (НП) на 1 млрд грн, о котором компания объявила 20 августа, напомнил украинским инвесторам об этом типе активов. Размещение НП было непубличным, так что розничные инвесторы не могли приобрести эти бумаги. Но на рынке можно найти около двух десятков выпусков других известных компаний. Некоторые – доступны для инвестирования и сейчас.

«Мы видели достаточно успешные выпуски от «Новой почты» и «Нова Пэй Кредит», ритейлеров РУШ (магазины Eva) и «Агромат», лизинговых и финансовых компаний по ставкам от 16 до 20%», – констатирует руководитель брокерского подразделения ICU Андрей Величко.